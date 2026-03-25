Se hunde el asfalto de un parque de Oviedo y se lleva por delante una barredora
El operario del servicio de la limpieza notó que el suelo cedía y el vehículo acabó semienterrado
Parte del suelo del parque infantil de Cataluña, en Trubia, se hundió este miércoles provocando el hundimiento de una barredora del servicio de Limpieza. Esto fue lo que ocurrió a eso de las once de la mañana cuando el operario, como hace cada semana, se encontraba limpiando los viales del espacio público. El tráfico por esta zona verde está limitado solo a los vehículos autorizados y el asfalto en ningún momento dio señales de que estaba afectado. Es por ello que el trabajador accedió a la zona y, de repente, notó cómo el suelo cedía a la altura de la casa número 8. El conductor no tuvo tiempo a reaccionar y el vehículo quedó semienterrado, tal y como informaron fuentes cercanas a lo ocurrido.
Por fortuna, no hubo que lamentar heridos. El hombre salió del vehículo por su propio pie por la puerta del copiloto al quedar la suya completamente enterrada. De inmediato, dio aviso a sus compañeros de lo que había ocurrido y dos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos.
También dieron aviso al servicio de grúa para remolcar la barredora, que tan solo sufrió pequeños daños en la luna delantera. Es más, el vehículo volverá a la base circulando al no presentar desperfectos de gran consideración. "Todo quedó en un susto", añadieron las mismas fuentes. Varios vecinos de la zona mostraron su preocupación por lo ocurrido y se interesaron por el estado de salud del operario.
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