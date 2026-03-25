Jacques Soignon, ponente en el II Foro de la Camelia: "Oviedo puede sumarse al camino de las ciudades más verdes de España"

Jacques Soignon fue durante casi dos décadas director del Servicio de Espacios Verdes y Medio Ambiente de Nantes, ciudad a la que contribuyó decisivamente a situar en el mapa europeo de la sostenibilidad urbana. Bajo su impulso, la capital del Loira reforzó su apuesta por la naturalización de los espacios públicos y la integración del paisaje en la planificación urbana, un trabajo que culminó con el reconocimiento de Nantes como Capital Verde Europea en 2013. El especialista francés estará este sábado en Oviedo, donde impartirá la conferencia “El gran espectáculo de la vida en la ciudad” a las 19.15 horas dentro del II Foro de la Camelia.

-¿Qué representa para usted esta invitación?

-Es una oportunidad de descubrir esta parte de España de la que he oído hablar muy bien. El clima y el suelo parecen comparables a los de la región de Nantes, por lo que el intercambio y la comparación de nuestras experiencias en torno al paisaje, el jardín y el mundo vegetal resultarán especialmente enriquecedores.

-¿Qué mensaje desea transmitir al público asturiano durante su conferencia?

-El tema de mi intervención es: “El gran espectáculo de la vida en la ciudad”. Esta idea es el resultado de más de 30 años de trabajo orientado a acercar los servicios de espacios verdes a los distintos actores culturales de la ciudad. Hemos creado así eventos con gran acogida pública, reconocimiento que culminó en 2013 con el título de Capital Verde Europea. De este modo, la jardinería, el paisaje y el interés por el mundo vegetal y la naturaleza urbana se han convertido en una verdadera seña de identidad de nuestro territorio.

-Nantes es una referencia europea en materia de espacios verdes. ¿Cuál ha sido la clave de este modelo?

-Nantes es una ciudad que, desde hace tres generaciones de responsables políticos y técnicos, ha apostado firmemente por esta temática, manteniendo una continuidad de acción a largo plazo. Esto ha permitido aumentar y proteger las superficies verdes, pasando de ser "la ciudad de los 100 jardines" a "la ciudad en un jardín". Hoy, el servicio de "Naturaleza y Jardines" cuenta con unas 500 personas altamente motivadas, incluyendo algunos de los mejores especialistas de Francia, atraídos por esta auténtica "capital vegetal" con una enorme diversidad botánica.

-¿Qué papel juega la camelia en el paisaje urbano?

-Con unas 1.500 variedades, la camelia es uno de los grandes protagonistas de este espectáculo natural que hace que en Nantes disfrutemos de "una primavera adelantada". Junto a los magnolios, desde el mes de febrero el espectáculo floral está en pleno apogeo, cautivando tanto a los habitantes como a los visitantes.

-¿Qué convierte a Nantes en una auténtica "tierra de camelias"?

-Fue un alcalde y empresario nantés, Ferdinand Favre, quien introdujo la camelia en la ciudad en 1802. Rápidamente, impulsó su producción local y programas de hibridación. Nantes se convirtió en exportadora, especialmente de flores para ojal, que se enviaban a los mercados parisinos. Esta tradición está muy ligada a la imagen popularizada por la célebre obra "La dama de las camelias" de Alexandre Dumas en 1848.

-¿Puede una ciudad volverse más sostenible gracias a la jardinería?

-Sin duda. Apostar por la ciudad en un jardín dentro de una metrópoli natural parte de la idea de implicar a los habitantes como actores del cambio, convirtiéndolos en "jardineros de la ciudad". Es una actitud mucho más activa que la de simples observadores de la naturaleza.

-¿Cómo deben adaptarse los jardines al cambio climático?

-La diversidad vegetal es la regla fundamental, no poner todos los huevos en la misma cesta. Por ello hemos desarrollado una gama muy amplia con miles de especies y variedades. Además, la desmineralización de los espacios urbanos es imprescindible, no solo por razones climáticas, sino también por el aumento del coste de los materiales bituminosos.

-También ha trabajado en divulgación. ¿Falta cultura botánica en la sociedad?

-Sí, por eso, tras mi reciente jubilación, he lanzado una colección literaria dirigida a todos los públicos llamada "Escapadas Vegetales", que presenta la identidad vegetal de cada departamento francés. Es una invitación a pasear y descubrir tanto las plantas silvestres como las cultivadas que forman parte de nuestro entorno. Durante mi trayectoria profesional siempre buscamos crear una relación cercana, casi de complicidad, con el público a través de todo tipo de eventos.

-Al mirar su trayectoria, ¿de qué proyecto se siente más orgulloso?

-Tuve la suerte de heredar de mis predecesores un extraordinario patrimonio vegetal, fruto de una rica historia botánica. He podido ampliarlo significativamente y hacerlo cada vez más atractivo. El resultado ha sido un aumento notable de visitantes —por ejemplo, el Jardín de las Plantas pasó de 1 millón a 2,5 millones— con niveles de satisfacción muy elevados. Esto ha consolidado una política centrada en mejorar la calidad de vida apoyándonos en nuestro conocimiento.

-¿Qué mensaje le gustaría dejar a Oviedo?

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-Estoy seguro de que podré compartir esta profesión que es una auténtica pasión con colegas españoles, en un país que avanza con decisión en este ámbito y que ya cuenta con ejemplos exitosos, como Galicia, donde tengo grandes amigos. ¿Por qué no pensar que Oviedo también formará parte de ese camino?