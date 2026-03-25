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Juan Ponte imparte una charla sobre la Agenda 2030 en el IES de Ventanielles

A la conferencia organizada en el centro Pérez de Ayala asistieron alumnos de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato

Juan Ponte, durante la charla.

Juan Ponte, durante la charla. / Irma Collín

Elena Peláez

Oviedo

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, impartió una charla sobre la Agenda 2030 en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Pérez de Ayala. A la charla asistieron alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato del centro de Ventanielles.

Ponte profundizó en la Agenda 2030, el plan de acción aprobado en 2015 en favor de los derechos de las personas, el planeta y la prosperidad para alcanzar el Desarrollo Sostenible, que fue acordado por 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Se estructura en diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (conocidos como ODS) y 169 metas que persiguen que los estados, empresas y ciudadanos adopten las reformas que sean necesarias para su consecución.

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