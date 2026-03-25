Juan Ponte imparte una charla sobre la Agenda 2030 en el IES de Ventanielles

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, impartió una charla sobre la Agenda 2030 en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Pérez de Ayala. A la charla asistieron alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato del centro de Ventanielles.

Ponte profundizó en la Agenda 2030, el plan de acción aprobado en 2015 en favor de los derechos de las personas, el planeta y la prosperidad para alcanzar el Desarrollo Sostenible, que fue acordado por 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Se estructura en diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (conocidos como ODS) y 169 metas que persiguen que los estados, empresas y ciudadanos adopten las reformas que sean necesarias para su consecución.