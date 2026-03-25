Marisa Valle Roso, actúa en Oviedo para presentar su nuevo disco: "Nadie sabe lo bien que lo paso metiendo autotune a la tonada"

Llega Marisa Valle Roso (La Felguera, 1987) este viernes a la sala Tribeca Live de Oviedo para presentar su disco "Cenicientes" (21.00 horas, 18 euros anticipada en marisavalleroso.com) y lo hace en un momento tan dulce que la dimensión extraordinaria del concierto se difumina. Viene de girar por salas de toda España, de llevar sus canciones sobre la lucha obrera de les muyeres de la cuenca a Valencia, a Huesca o a Logroño, y con tantas ganas de volver a repetir algo parecido a lo que vivió en la presentación en Langreo que su actuación en la capital asturiana será la primera en los últimos ocho años. No tocaba en Oviedo desde 2018, pero es que, además, nunca hasta ahora había actuado en Asturias en una sala de conciertos, como hace fuera. El público también quiere estar de pie y disfrutarlo: "Hay momentos muy viscerales en los que estoy sola con la guitarra, pero también hay baile, electrónica, saltamos, lanzamos las bases y me suelto con ‘Al pasar por el puertu’ con el autotune y lo bien que me lo paso metiendo el autotune a la asturianada nadie lo sabe...".

"Cenicientes" es un disco en el que Marisa Valle Roso dice haber encontrado su lugar después de años buscando. "Al final lo encontré", cuenta entusiasta, "también gracias a mi productor, Juan de Dios; él me dio las pistas para componer desde la tradición. Yo antes me ponía a componer desde el pop y mi voz sonaba diferente. Pero cuando lo hago desde la tradición, estoy más cómoda. Es lo que hice desde los ocho años, y aunque ahora no hago asturianada ortodoxa, entendí que los lenguajes, las melodías, el baile, todo lo que sé, lo aprendí en la asturianada, y todo eso fluye mucho mejor con lo que hago".

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Llega a Oviedo (en formato trío, con María Daz a los teclados y el bajo y con Manuel Cordero a los pads y la percusión, en una gira que le está dando muchas alegrías: "Estoy llegando por primera vez a nuevas ciudades, la gente se sabe las canciones, llego a otro público y no puedo estar más a gusto del camino que he tomado, de mantener mi identidad y de llevar esas historias de las mujeres por España. Es algo que está calando mucho y hay mucha curiosidad por escuchar esa parte de la lucha obrera, me preguntan todo el tiempo y en muchas partes recuperan, ellos también, otras historias de mujeres luchadoras en su territorio, es algo muy bonito".