El mejor cachopo y la mejor fabada se comen en Yantar Sidrería Gastronómica: descubre dónde se encuentra el restaurante que rinde homenaje a la cocina asturiana

La decimoquinta edición del certamen que busca elegir al mejor cachopo ha vuelto un año más a reunir a varios restaurantes, en este caso 100 establecimientos de 10 países, y además, ha ampliado su alcance con nuevas categorías como fabada, pote asturiano y callos.

En todas estas categorías ya hay ganadores, siendo el mejor Cachopo del Mundo 2026 el de Yantar Sidrería Gastronómica de Madrid, la mejor fabada ha sido también la de este establecimiento. En el caso del mejor pote asturiano y los mejores callos, los ganadores han sido L’Angleiru en Morcín y Cervecería Asgaya del Grupo Asgaya en Madrid respectivamente.

El mejor cachopo de pescado ha ida a parar a La Comtienda (Pedro Miñor), el mejor cachopo para celíacos en El Prau en Ribadesella, y el mejor cachopo vegano es el que se sirve en La Alhambra de Valdemorillo, Madrid.

Los resultados completos de todas las categorías pueden consultarse en la web oficial de La Guía del Cachopo.

El veredicto del jurado

Los flamantes ganadores han sido elegidos por el jurado profesional de La Guía del Cachopo, compuesto por destacadas figuras del ámbito gastronómico como Nacho Gancedo, director de La Guía del Cachopo; Carlos Guardado, presidente de la Academia de Gastronomía de Caminos de Santiago; tres representantes del Club de Guisanderas de Asturias (Luisa, Ivonne y Tere); Rafael Secades, presidente de la Cofradía de Quesos de Asturias; Mónica, concursante de MasterChef; Luis Rodríguez, de Supermercados Mas y Mas; Arancha Faedo, del restaurante La Escollera y ganadora del certamen en 2022; así como los cocineros Hugo (Tramunte Taberna, Asturias), Santiago (Rte. Gallina Clueca, Asturias) Cristian (Rte. Exencia, Asturias).

La fabada ganadora / Cedida a LNE

El jurado se completa con profesionales del sector como David, de la revista La Sidra; las ganaderas Lucía Velasco y Sofía Blanco; y los creadores de contenido Paisano con Bigote y Daniel Muñoz, José Alberto del Café Madrid y Tatiana de Villapalatina en Las Rgueras.

Una edición histórica

La decimoquinta edición del certamen ha llegado con aire fresco, evolucionando sin perder su esencia. Y es que más allá del cachopo, el concurso ha ampliado su alcance incorporando nuevas categorías como la fabada, el pote asturiano y los callos, en un claro homenaje a la riqueza y tradición de la cocina asturiana.

El cachopo ganador del concurso / Cedida a LNE

"Esta edición marca un antes y un después en el certamen. Hemos ampliado el foco para poner en valor no solo el cachopo, sino toda la riqueza de la cocina asturiana, con un nivel que ha superado todas las expectativas", ha señalado Nacho Gancedo, director de La Guía del Cachopo y organizador del certamen.

Alcance internacional

En esta edición han participado 100 restaurantes procedentes de 10 países y 14 comunidades autónomas, de los cuales 40 pertenecen a Asturias, consolidando el certamen como una de las grandes citas gastronómicas del panorama nacional e internacional.

Colaboradores y patrocinadores Excelentismo Ayuntamiento de Oviedo

Sidra Cortina

Pepsi

Hotel Eurostars Palacio de Cristal

Carnicerías Berdasco

Productos Asturianos Huexes

Freidorascachoperas.com

Vinos Se Feliz y Amina

Revista La Sidra

Rte. La Charca, Madrid Campeón 2020

Rte. La Escollera, Asturias Campeón 2022

Rte. La Teya, Pola de Siero Campeón 2023

Rte. Mas Torres, Zaragoza Campeón 2024

Rte. Arrabal, Madrid Campeón 2025

Durante todo el mes de marzo, el público ha podido votar y disfrutar en los establecimientos participantes de algunas de las mejores versiones de estos platos, con propuestas que van desde cachopos elaborados con el queso Cabrales más caro del mundo (37.000 €) en el Tonel de Colloto, hasta cachopos de chuletón, elaboraciones con diferentes IGP de carne y queso de toda España, opciones de pescado, propuestas aptas para celíacos e incluso versiones veganas. Una cita que se consolida un año más como una de las imprescindibles de la gastronomía asturiana.