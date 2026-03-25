"Nel en el HUCA", el cuento para sensibilizar sobre la discapacidad auditiva en las escuelas

La Asociación de Padres y Amigos de Deficientes Auditivos de Asturias, APADA, presentó este miércoles el cuento "Nel en el HUCA". Se trata del noveno título creado por la entidad dentro del proyecto “Sensibilización hacia la Discapacidad Auditiva a través del Cuento”, una iniciativa dirigida a promover la inclusión y el conocimiento de la discapacidad auditiva en el ámbito escolar. Cada uno de los ejemplares incorpora, además, una versión autodescrita accesible mediante código QR.

Con este proyecto, APADA Asturias busca facilitar a todos los centros educativos del Principado materiales adaptados que permitan trabajar la sensibilización hacia la discapacidad en general y, de manera específica, hacia la discapacidad auditiva. El objetivo es incrementar el conocimiento, fomentar actitudes positivas y promover una mayor integración y calidad de vida para las personas con discapacidad auditiva.

Noticias relacionadas

En el acto participó Enrique Rodríguez, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar; Dolores Bueno Aldea, directora general de Inclusión Educativa y Ordenación de la Consejería de Educación; María Velasco Muñiz, concejala delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo; Mónica Oviedo Sastre, presidenta de CERMI Asturias; y María Teresa Pastor Sánchez, presidenta de APADA Asturias.