Nilufar Saberi: "Casi medio siglo de dictadura islamista ha sumido a Irán en la miseria"

La Sociedad Protectora de La Balesquida inaugura hoy su ciclo anual de conferencias, con una charla sobre las herramientas para superar la depresión, a cargo del psicólogo Daniel López García. Le presentará José Antonio Alonso, presidente de la entidad, organizadora del Martes de Campo. "Casi medio siglo de dictadura islamista ha sumido a Irán en la miseria y ha construido una narrativa internacional distorsionada, según la cual la población acepta su situación". La activista iraní Nilufar Saberi, abrió ayer en el Club el turno de intervenciones con un discurso firme y profundamente crítico hacia el régimen de su país.

Frente a ello, reivindicó la tradición pacífica y tolerante del pueblo iraní y defendió la necesidad de un cambio radical. El acto fue presentado por Hans van den Broek, quien contextualizó geopolíticamente el conflicto, señalando cómo la represión condiciona cualquier forma de resistencia. En conjunto, la sesión dejó claro que, pese al endurecimiento del contexto, la lucha de las mujeres iraníes continúa siendo un símbolo global de resistencia. Subrayó cómo el sistema utiliza la religión como herramienta de sometimiento, especialmente contra las mujeres, a quienes reduce a una posición de subordinación estructural.

Miedo, desesperación y violencia

La cineasta Maryam Hanardi describió el clima de miedo y desesperación que vive la sociedad iraní. Relató experiencias personales marcadas por la violencia, incluyendo la ejecución de familiares (uno de sus tíos), y la condena a la horca de varios amigos. Su intervención puso de relieve la imposibilidad de expresarse libremente en el país, donde incluso gestos cotidianos como hablar ante una cámara o portar una bandera pueden suponer graves consecuencias. Aun así, insistió en que el movimiento "Mujer, Vida, Libertad", sigue aspirando a la paz, pese a la creciente desesperación.

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El abogado Gonzalo Olmos, miembro de Amnistía Internacional, centró su análisis en las violaciones de derechos humanos, destacando el uso sistemático de la pena de muerte, incluso contra menores, y el control informativo mediante cortes de internet. Alertó sobre un reciente apagón informativo que impide conocer con exactitud lo que ocurre en el país, y advirtió del riesgo que esta situación representa tanto para la población iraní como para la estabilidad internacional.