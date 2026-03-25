Nueva normativa para la construcción de gasolineras Oviedo: deberán estar a cien metros de las casas

Las nuevas gasolineras deberán construirse a una distancia mínima de cien metros de las viviendas. Esta será una de las principales novedades de la modificación de la ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, que se debatirá a partir de las diez de la mañana en la reunión semanal de la Junta de Gobierno presidida por el alcalde, Alfredo Canteli. En la actualidad, el Ayuntamiento tiene sobre la mesa dos solicitudes para la instalación de nuevas zonas de repostaje en la trama urbana. Una de ellas, en Prados de la Vega, generó desde el inicio un notable rechazo vecinal, con varias concentraciones en la parcela. La otra, en el número 33 de Rubín, se ubica en uno de los laterales del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Ambas licencias serán suspendidas por su cercanía a las viviendas, al no cumplir las nuevas exigencias del Consistorio, alineadas con las recomendaciones de expertos para evitar problemas de salud y seguridad y preservar la calidad del aire en la capital asturiana.

Oviedo cuenta con una normativa medioambiental claramente desfasada. Fue aprobada en el Pleno el 23 de marzo de 1994 y, en estos 32 años, han entrado en vigor numerosas disposiciones en la materia a nivel europeo, nacional y autonómico. Entre ellas, el protocolo autonómico de actuación en episodios de contaminación del aire, aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado el 1 de agosto de 2018. Por ello, la concejalía del ramo, dirigida por Nacho Cuesta, ha iniciado la actualización del texto, que será sometido a un trámite de consulta pública durante veinte días naturales, a contar desde la publicación del anuncio en la web municipal.

Son varios los objetivos que persigue el Ayuntamiento con esta revisión. Uno de ellos es regular la apertura de nuevas gasolineras en todo el concejo, limitando su implantación no solo en función de la distancia a las viviendas. También se tendrá en cuenta su proximidad a hospitales, centros de salud, colegios, institutos y residencias de mayores. Esta nueva restricción hará inviable repetir el modelo de estaciones de servicio implantado hasta ahora, con instalaciones en numerosos barrios y localidades del ámbito rural. «El compromiso de este gobierno con el fomento de la actividad empresarial es indudable, siempre que se garantice la protección de la salud pública y del medio ambiente. Nos habíamos comprometido con los vecinos de Prados de la Vega a no autorizar una instalación de estas características, tan cercana a las viviendas, y este gobierno cumple», expuso el segundo teniente de alcalde.

Además, el equipo de gobierno subraya que la decisión no se ha adoptado a la ligera. La suspensión de estas licencias y la modificación de la futura ordenanza se apoyan en estudios científicos internacionales, avalados por la OMS, y en las recomendaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la nocividad del benceno, un compuesto orgánico potencialmente cancerígeno que, tras ser inhalado de forma prolongada, puede provocar graves efectos sobre la salud.

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