"La obra del colegio de Montecerrao «no llega al 10% de ejecución, no se cumple con los plazos», critican las familias

«Desde el mes de septiembre no se ha llegado a ejecutar ni el 10 por ciento de la obra», denuncia la Ampa (Asociación de Madres y Padres de alumnos) del colegio de Educación Especial de Latores sobre el centro que se construye en Montecerrao. «Cada cierto tiempo las familias nos acercamos al futuro colegio con la esperanza de ver avances, de encontrar trabajadores en la obra pero... la realidad es otra muy distinta, la Consejería de Educación no cumple su compromiso con los plazos», señala el colectivo. Las familias consideran que «es una tomadura de pelo».

La construcción del nuevo colegio fue adjudicada a la empresa Obras Generales del Norte (Ogensa) por un importe de 18.912.552 euros. Los trabajos comenzaron en septiembre del pasado año.

La AMPA confirma que existe «preocupación» pese a que en la última reunión con responsables de la Consejería de Educación les comentaron que la obra se encontraba dentro de los plazos establecidos. La construcción de la piscina, que aunque fue reclamada desde el inicio por las familias cuando fue aprobada por el Principado el procedimiento para adjudicar la construcción del centro ya estaba en marcha, conllevará una modificación del contrato. Las familias temen que este nuevo trámite conlleve una nueva demora en la finalización de la actuación.

"Ritmo lentísimo"

La construcción del nuevo colegio, que sustituirá al de Latores, «va un ritmo lentísimo», aseguran. Indican que «apenas hay movimiento y apenas hay personal trabajando». Consideran que el centro fue diseñado con una capacidad que será insuficiente.

Mientras, destacan las familias, el colegio de Latores «presenta un estado preocupante». En la reunión mantenida semanas atrás representantes de la Consejería de Educación trasladaron que trabajos como la reparación de humedades, pintura, instalación de toldos o mejoras en las medidas de seguridad están previstas para finales de 2026 o inicios de 2027.