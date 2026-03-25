Oviedo, paraíso turístico hasta en febrero: las reservas hoteleras se disparan un 11,5% en plena temporada baja

Oviedo no tiene techo. Ni el frío de febrero, ni la tradicional resaca tras las festividades navideñas han logrado frenar una inercia que parece imbatible. La capital ha vuelto a romper todos los moldes en el segundo mes del año, consolidándose como su pulmón turístico más vigoroso. Los datos de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a febrero confirman, con un aumento de reservas del 115% –frente a una caída del 0,6% en toda Asturias–, una tendencia que ya no es una simple coyuntura, sino un cambio de estructura profunda: Oviedo tira del carro mientras el resto de la región busca su sitio en un escenario de contención, impulsado por el aumento de los congresos profesionales y las escapadas de fin de semana con fines gastronómicos y culturales.

Las cifras publicadas este martes hablan con la contundencia del dato frío y la satisfacción del trabajo bien hecho. Oviedo recibió en los 28 días de febrero 30.543 viajeros, un crecimiento del 7,5% respecto al mismo mes del año anterior. Pero es en el apartado de las pernoctaciones donde el salto resulta verdaderamente espectacular y rompe las previsiones más optimistas: la capital alcanzó las 54.494 noches de hotel consumidas, un 11,5% más que en febrero de 2025. Este avance arrollador contrasta vivamente con el comportamiento del conjunto del Principado de Asturias, donde las pernoctaciones cayeron ligeramente, anotando un retroceso del 0,6%. Es la evidencia palmaria de que el éxito de la capital es, hoy por hoy, una brillante excepción de optimismo en un mapa regional mucho más plano y con dificultades para mejorar sus números fuera de los meses de temporada alta turística.

La clave de este éxito invernal tiene nombres propios y apellidos bien definidos: el turismo MICE (congresos, convenciones e incentivos) y la potencia de la marca gastronómica local. Durante las últimas semanas, la ciudad ha sabido explotar con inteligencia su condición de sede de grandes eventos profesionales, acogiendo diversos encuentros sectoriales que trajeron consigo a cientos de visitantes de perfil ejecutivo, alta cualificación y elevado poder adquisitivo que llenaron hoteles y restaurantes. A este empuje de las corbatas y las acreditaciones se suma el imán de una oferta culinaria que sigue ganando adeptos en el resto de España, con citas señaladas como las jornadas gastronómicas del Antroxu, que llenaron los comedores de los restaurantes en torno a las fiestas de carnaval.

Especialización y excelencia

Para el concejal de Hostelería y Turismo, Alfredo García Quintana, los resultados obtenidos son la cosecha de una siembra estratégica que comenzó en 2019 y que ahora se recoge con creces. "Oviedo sigue consolidándose como el destino urbano más dinámico del norte de España; los datos demuestran que nuestra apuesta por la especialización y la excelencia está dando sus frutos y nos sitúa en una posición de liderazgo envidiable frente a nuestros competidores", señala el edil, quien destaca que la ciudad ha logrado el ansiado objetivo de la desestacionalización, manteniendo el pulso incluso en los meses tradicionalmente más flojos del calendario anual. Quintana subraya además que este crecimiento sostenido refuerza la competitividad de las empresas locales, generando empleo estable y de calidad.

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El análisis comparativo refuerza esta tesis de liderazgo ovetense. Otros destinos del entorno sufren para mantener el tipo y registran caídas significativas. Ciudades como San Sebastián anotaron retrocesos del 9,4%, León se desplomó un 16,1%, La Coruña cayó un 5,3% y Bilbao retrocedió un 2,4%. Incluso en la comparativa doméstica, Oviedo amplía su ventaja sobre Gijón en más de un 17% de viajeros, reafirmando su hegemonía como polo urbano del Principado. Si se mira por el retrovisor hacia 2019, el crecimiento es más mareante: un 32% más de pernoctaciones que antes de la pandemia. En definitiva, la salud del turismo asturiano depende hoy de la fortaleza de una capital que no deja de batir sus propios récords.