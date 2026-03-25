Las primeras calles de la Memoria Histórica en la capital asturiana, a medio cuajar 17 años después: "Para mí Real Oviedo sigue siendo División Azul"

Diecisiete años después de la retirada de los nombres de Teniente Coronel Teijeiro, División Azul y Capitán Almeida del callejero ovetense, la percepción vecinal oscila entre la resignación, la costumbre difícil de erradicar y la aceptación, según el grado de arraigo de las nuevas denominaciones –Samuel Sánchez, Real Oviedo y Fernando Alonso, respectivamente–. La entrega de la medalla de bronce de la ciudad este martes a la comisión de la Memoria Histórica –creada en 2007 y responsable de proponer los cambios de nombre– ha devuelto el foco a unas calles donde la memoria oficial y la cotidiana no siempre van de la mano.

Andrés Chávez repartiendo paquetes por la calle Real Oviedo (antigua División Azul). / Irma Collín

En la actual vía dedicada a Samuel Sánchez, el recuerdo del Teniente Coronel Teijeiro todavía aflora en la conversación. José Fernández, vecino de toda la vida, no oculta que la transición fue más bien fría. «No hubo mucho entusiasmo», resume, apuntando a una sensación compartida en su entorno. A su juicio, el problema no era tanto el nuevo nombre como la falta de vínculo con el barrio. «Samuel Sánchez es un campeonísimo, eso no se discute, pero la calle no tenía arraigo», explica. Con el paso del tiempo, la resistencia inicial ha ido cediendo a una aceptación práctica. «Te acostumbras porque no queda otra», añade, dejando claro que, en su opinión, la responsabilidad no fue de la comisión, sino de una aplicación de la ley de Zapatero.

Aida Álvarez posando delante de la panadería en la que trabaja en la calle Fernando Alonso (antigua Capitán Almeida). / Irma Collín

Más compleja parece la adaptación en la calle Real Oviedo, antigua División Azul. Allí, el cambio convive con una inercia lingüística difícil de romper. Andrés Chávez, repartidor de paquetería, lo describe con naturalidad: «En las etiquetas pone Real Oviedo, pero cuando hablo con la gente sigo diciendo División Azul». La escena se repite en múltiples interacciones diarias, donde el nombre oficial y el uso coloquial discurren por caminos paralelos.

Esa dualidad tiene incluso consecuencias prácticas. Rubén Salán, propietario de una tienda de ropa deportiva, relata problemas logísticos que todavía persisten. «Dos pedidos acabaron en el Tartiere por venir con la dirección de Real Oviedo», cuenta, aún sorprendido por lo ocurrido. Más allá de la anécdota, su postura es crítica con el cambio. «Yo era partidario de mantener el nombre antiguo», afirma, antes de abrir el foco hacia el conjunto del callejero. «Hay nombres que tienen menos sentido, como la calle Hangzhou, donde vivo, y nadie lo cambia», apunta, sugiriendo que el debate sobre la memoria urbana sigue abierto.

El contraste lo ofrece la calle Fernando Alonso, donde la aceptación ha sido mucho más natural. Allí, el nombre del piloto conecta con una memoria cercana y tangible. Aida Álvarez, trabajadora de una panadería, lo explica con sencillez: «Lo vimos crecer aquí, el nombre encajaba más que el de Capitán Almeida». El proceso de adaptación fue, en su caso, casi inmediato. «Cambiar la dirección en las bolsas y poco más», recuerda. Su cliente Aurelio Prado relativiza el peso del pasado. «El nombre de Capitán Almeida tampoco tenía mucho arraigo», señala, recordando que la calle se denominó A-14 «hasta 1965 o por ahí». En su opinión, el cambio no supuso una ruptura, sino una evolución más dentro de la historia del barrio.

Noticias relacionadas

Las tres calles reflejan así distintas formas de asumir una misma decisión. Entre la resistencia inicial, la costumbre persistente y la identificación espontánea, el callejero demuestra que la memoria no se impone solo desde los plenos municipales, sino que se construye –o se discute– cada día, en la conversación cotidiana.