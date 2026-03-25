La procesión del colegio de Villafría paró hasta la lluvia

«¿Padres, familias, qué hacemos, son diez minutos, vamos a la iglesia de San Lázaro o tiramos para el pabellón cubierto?». La pregunta de la profesora de religión, Carolina Riquelme, pretendía despejar las dudas a la vista de la lluvia, que amenazaba puertas a fuera del colegio público de Villafría poco antes de las doce y media, la hora señalada para la salida de procesión más original y novedosa de la Semana Santa ovetense de 2026.

«¿A ver si está mi abuela por ahí?», preguntaba uno de los escolares ya preparado con hábito blanco, de plástico que hubiera servido hasta de impermeable en caso de una lluvia, que acabó dando tregua. El vestíbulo del colegio era un ir y venir, con los último retoques a los capirotespara adaptarlos al rostro infantil de cada procesionante. Aunque había dudas casi sesenta niñas y niños de la asignatura de religión acabaron realizando el recorrido largo, desde el colegio de Villafría hasta la iglesia de San Lázaro con dos pasos, uno del Cristo crucificado y el otro de una Virgen de la Esperanza hecha para la ocasión. Todo de forma artesana por el impulso de la «profe» de Religión, que también se encargó de dar la orden de salida: «Para arriba, que arrancamos a la iglesia» .

No faltaba detalle. Capirotes en cartón rojo y verde, hábitos de plástico, también en rojo y verde, damas con mantillas de negro diseñadas igualmente en plástico y peinetas a juego en color y material, y cirios de cartón con llama en cartulina amarilla daban luz y presencia a una procesión que contó con el acompañamiento dedoce integrantes de la agrupación musical Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo. Madres y padres, abuelas y abuelos completaban una comitiva que despertó la curiosidad de vecinos que aprovechaban para hacer fotos y vídeos de la peculiar y original procesión desde los edificios de las calles Gaspar García Laviana, El Emigrante y Julián Cañedo.

El paso de las niñas y niños del colegio de Villafría, encabezado por la Cruz de Guía que portaba la alumna Zoe Parisotto, detuvo por un instante las obras que se ejecutan en las inmediaciones de la farmacia, obligó la Policía Local a regular el tráfico en esas calles, a TUA a vigilar la circulación de sus autobuses para evitar coincidencias en algunas de las paradas de la zona y por parar, paró hasta la lluvia. Hasta de un gimnasio de la calle Julián Cañedo salieron a ver el paso de la procesión. Todo bajo la atenta mirada y colaboración del director del colegio, Urbano Mon, y de la jefa de estudios, Luisa Fernández y de algunas madres que no dudaron en echar un cable, como de la Elena Beneítez, alumna de primer curso.

«Es una iniciativa de la compañera que da las clases de religión. Es como si fuera llingua Asturiana o cultura Asturiana, se trata de una actividadaprobada por el Consejo Escolar. Es una actividad solo para el alumnado de religión y voluntaria. Se trató en el Consejo Escolar porque podía ser un tema controvertido, pero salió adelante y ahora apoyando la iniciativa como si fuera de cualquier otra asignatura, veremos los resultados. La verdad es que la profesora de religión se involucró mucho, organizar esto conlleva mucho trabajo», comentó el director del colegio público de Villafría. El sindicato educativo SUATEA, por su parte, sacó un comunicado «cuestionando la procesión escolar».

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«Que canten los niños»

Los alumnos, de infantil a primaria, se implicaron a tope y pusieron el broche en la iglesia de San Lázaro que abrió sus puertas pasada la una de la tarde para recibirles y darles un rato descanso . La profesora, Carolina Riquelme, tomó el micrófono y animó a cantar una canción, bien distinta a la música religiosa que había interpretado la banda del Sagrado Corazón de Jesús, compuesta por José Luis Perales, «Que canten los niños». Y lo hicieron con ganas, sobre todo en el estribillo. Ya solo quedaba el retorno al colegio, antes de las dos, mucho más rápido porque los dos pasos quedaron ante el altar de la iglesia. Cuando los casi sesenta críos se despojaban de sus artesanos y peculiares hábitos volvió la lluvia. n