El PSOE de Oviedo exige "dejar de tratar como héroes" a los vecinos y simplificar las fiestas de barrio
Llaneza critica que el gobierno local trate a los organizadores como "héroes" y propone una ventanilla única para simplificar los trámites según el aforo
El Grupo Municipal Socialista ha dicho basta a la "carrera de obstáculos" que supone organizar un festejo popular en Oviedo. El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, junto a la edil Sonia Fidalgo, presentó ayer una iniciativa parlamentaria destinada a blindar jurídicamente a las asociaciones de festejos y reducir drásticamente el "ahogo administrativo" que sufren barrios y pueblos.
"Las asociaciones no pueden tener que ser auténticos héroes para organizar una fiesta", denunció Llaneza, quien recordó que, pese a existir acuerdos plenarios desde 2023 y 2025 en esta línea, "no se ha producido ningún avance significativo". Para los socialistas, la falta de acción municipal está provocando la desaparición de festejos tradicionales por la complejidad técnica y los costes inasumibles.
Guía y asesoramiento La propuesta, consensuada con el tejido vecinal, pivota sobre la creación de una ventanilla única municipal y un servicio de asesoramiento gratuito. Sonia Fidalgo subrayó que "la normativa debe cumplirse, pero el Ayuntamiento debe ayudar a que se cumpla". En este sentido, el PSOE reclama que el Consistorio estudie fórmulas para financiar o asumir parte de los costes de seguridad y sanitarios, que actualmente recaen sobre las maltrechas arcas de las comisiones de festejos.
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