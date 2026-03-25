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El PSOE de Oviedo exige "dejar de tratar como héroes" a los vecinos y simplificar las fiestas de barrio

Llaneza critica que el gobierno local trate a los organizadores como "héroes" y propone una ventanilla única para simplificar los trámites según el aforo

Sonia Fidalgo y Carlos Fernández Llaneza durante la rueda de prensa de este miércoles.

Sonia Fidalgo y Carlos Fernández Llaneza durante la rueda de prensa de este miércoles.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El Grupo Municipal Socialista ha dicho basta a la "carrera de obstáculos" que supone organizar un festejo popular en Oviedo. El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, junto a la edil Sonia Fidalgo, presentó ayer una iniciativa parlamentaria destinada a blindar jurídicamente a las asociaciones de festejos y reducir drásticamente el "ahogo administrativo" que sufren barrios y pueblos.

"Las asociaciones no pueden tener que ser auténticos héroes para organizar una fiesta", denunció Llaneza, quien recordó que, pese a existir acuerdos plenarios desde 2023 y 2025 en esta línea, "no se ha producido ningún avance significativo". Para los socialistas, la falta de acción municipal está provocando la desaparición de festejos tradicionales por la complejidad técnica y los costes inasumibles.

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Guía y asesoramiento La propuesta, consensuada con el tejido vecinal, pivota sobre la creación de una ventanilla única municipal y un servicio de asesoramiento gratuito. Sonia Fidalgo subrayó que "la normativa debe cumplirse, pero el Ayuntamiento debe ayudar a que se cumpla". En este sentido, el PSOE reclama que el Consistorio estudie fórmulas para financiar o asumir parte de los costes de seguridad y sanitarios, que actualmente recaen sobre las maltrechas arcas de las comisiones de festejos.

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