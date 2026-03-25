El retrato del pintor Fermín Arango por Zuloaga vuelve al Bellas Artes de Asturias para quedarse

Cabe dentro de lo posible que Buffalo, músico de Montmartre, haya compartido alguna tarde antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando París todavía era una fiesta, con el pintor asturiano Fermín Arango (Santalla de Oscos, 1874; París, 1962). A los dos los pintó Zuloaga con casi treinta años de diferencia, y los dos artistas volverán a reencontrarse hoy en el Bellas Artes de Asturias. El inmenso retrato del músico pertenece al museo gracias a la donación de Plácido Arango. El otro retrato, de parecidas dimensiones, es la nueva adquisición que la institución presenta hoy al público. La compra se gestó el año pasado, y quien la propició, el conservador Gabino Busto, no puede estar más satisfecho del resultado. "No todos los días entra un nuevo Zuloaga en un museo, es un retrato excepcional y además el retratado es un paisano nuestro del que el Bellas Artes tiene, además, ocho pinturas, una aguafuerte y una acuarela".

No es la primera vez que este "Retrato del pintor Fermín Arango" que Ignacio Zuloaga debió de pintar en torno a 1934 llega al museo de Asturias. Lo hizo hace diez años dentro del programa de "La obra invitada". Entonces el cuadro todavía estaba en depósito en el museo Zuloaga de Pedraza, donde un cambio de gestión motivó que algunas obras regresaran a la familia. Fue entonces cuando Gabino Busto tuvo noticia, a finales del año pasado, de que había posibilidad de hacerse con el retrato que ya tenía en su casa un bisnieto de Zuloaga.

Gabino Busto, en el Bellas Artes, con un libro sobre Zuloaga. / Fernando Rodríguez

"Fui a verle, negociamos y se compró por un valor que es el del mercado. El proceso fue rápido y tengo que agradecer el apoyo de María López Fanjul, que al incorporarse a la dirección del museo asumió la adquisición de una forma entusiasta", relata el conservador del museo.

Con este Zuloaga serán tres los que hay en el Bellas Artes, el ya citado del retrato de Buffalo, el de Fermín Arango y el de "La gitana", que entró por una junta de incautación del Estado, es decir, no es propiedad del Bellas Artes, y ahora se retirará de la exposición permanente con la incorporación del retrato del pintor asturiano.

Para Gabino Busto la satisfacción es aún mayor al tratarse del que quizá sea, asegura, "uno de los mejores retratos masculinos de Zuloaga". Aventura el conservador que el pintor vasco puso un "empeño especial" en el cuadro por la amistad que tenía con Arango. "Es un retrato de envergadura, de cuerpo entero, lo que indica una estimación. Lo conoció en París y se debieron de llevar muy bien, porque aparte de la camaradería hubo colaboración profesional. Arango era buen grabador y llevó a estampas obras de Zuloaga", detalla.

El retrato de Fermín Arango. / FERNANDO RODRÍGUEZ

El retrato sitúa al pintor asturiano en una loma, bajo un cielo que remite, explica Gabino Busto, al Greco. "La pose reproduce la clásica imagen del pintor trabajando, con sus tubos, su caja, es muy expresivo, con una apariencia de hidalgo español, al ponerle una capa, no una ropa moderna. En este retrato se recoge la lección de la gran pintura española, de Goya, de Velázquez. Hay una pincelada habilidosa, dinámica, una armonía espléndida, y una entonación de una paleta muy sobria que se vivifica con la introducción de las manchas de color en la paleta del pintor en el centro".

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Fermín Arango vuelve, pues, hoy a casa. Se quedará en la sala 18, al lado del que pudo ser uno de sus amigos de la bohemia parisina, Buffalo, retratados los dos por otro camarada de aquellos tiempos. "Es un cuadro de un compatriota nuestro, yo lo vi muy claro, hubiera sido una pena que un artista asturiano se nos hubiera ido a Bilbao", concluye Busto.