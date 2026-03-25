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La Semana de la radio del IES Doctor Fleming celebra su tercera jornada

La extenista profesional Paola Suárez, con la concejala de Deportes, Conchita Méndez, a la derecha.

La extenista profesional Paola Suárez, con la concejala de Deportes, Conchita Méndez, a la derecha. / Guillermo García

Oviedo

La Semana de la radio del IES Fleming celebró su tercera jornada. Alumnos del centro y de los colegios Gesta y Baudilio Arce entrevistaron, en el programa «Más de uno Asturias» de Onda Cero, la extenista profesional Paola Suárez, el medallista de plata en los Juegos paralímpicos de París Alberto Suárez Laso y José Luis Capitán, maestro, exatleta y enfermo de ELA.

El centro será sede durante otras dos jornadas de la tercera edición de la Semana de la Radio. Desde el salón de actos se emiten los programas, que son seguidos por los alumnos

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