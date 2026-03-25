El viejo HUCA abre una brecha entre el PSOE e IU: "El desarrollo del conjunto sigue bloqueado por la inacción de la consejería de Hacienda"

Sintonía en el Principado, pero críticas desde el Ayuntamiento. La coalición de PSOE e IU gobierna en Asturias; sin embargo, los reproches a la gestión del socialista Guillermo Peláez al frente de la consejería de Hacienda provienen desde el Consistorio. El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez valoró de forma positiva que la consejería de Ordenación del Territorio, con su compañero de filas Ovidio Zapico al frente, haya cumplido "el compromiso de adelantar los plazos" para contratar la redacción del Plan Especial de El Cristo. "Este paso demuestra que nuestra formación cumple con sus competencias en el Gobierno autonómico.

Sin embargo, dice que "es evidente que el desarrollo del ámbito sigue bloqueado por la inacción del área de Hacienda que debe asumir de una vez su responsabilidad y resolver la situación de la antigua Residencia junto a la Seguridad Social".

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De igual forma, Suárez calificó de "inadmisible" que doce años después del traslado de las instalaciones sanitarias a La Cadellada aún "falte la definición sobre el futuro de este espacio clave, impidiendo una planificación integral del conjunto del antiguo HUCA". "Exigimos una respuesta inmediata: si la Seguridad Social quiere vivienda o una compensación económica". También pide transparencia para que tanto el Ayuntamiento como el movimiento vecinal estén informados de cada paso. "Reclamamos que las demoliciones pendientes y reforzar la seguridad de la zona, que