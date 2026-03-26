A la caza de un sitio para poder aparcar en Oviedo: más de 300 personas se interesan por comprar una plaza en el parking de Ciudad Naranco

Aparcar en Ciudad Naranco hace tiempo que supone una odisea y este jueves quedó patente durante la segunda jornada de puertas abiertas en el parking de Ferreros, la última de las convocatorias organizadas por el Ayuntamiento para dar a conocer las instalaciones situadas bajo la plaza de Juan Pablo II antes de que dé comienzo la subasta de las 422 plazas de titularidad municipal. Decenas de personas, en dos turnos de una hora cada uno, recorrieron el aparcamiento en busca del sitio ideal y disiparon sus dudas sobre el proceso bombardeando a preguntas a la técnico municipal que hizo de anfitriona.

Patricio Sánchez fue uno de los que acudió a la cita de las diez de la mañana. Como le ocurre a muchos vecinos de Ciudad Naranco, su edificio no tiene garaje y se las ve y se las desea cada vez que tiene que buscar aparcamiento en el barrio. «En principio las plazas salen a un precio bastante asequible, pero la gente tiene miedo a que los precios se disparen al ser un sistema de subasta», señala Sánchez. La puja está restringida a personas empadronadas en el barrio –con al menos tres meses de antigüedad– o que acrediten tener allí su centro de trabajo. Además, solo se podrá adquirir una plaza por persona, con un máximo de dos por vivienda. El precio base de licitación se sitúa en 267,79 euros por metro cuadrado, lo que deja el coste de las plazas ordinarias –de entre 22 y 26 metros cuadrados– en torno a los 5.900 y 7.000 euros. En total, el aparcamiento municipal cuenta con 412 plazas estándar y 9 adaptadas, de mayor tamaño.

«¿Pero entonces cómo va esto exactamente?», le pregunta Marta Mayo a la técnico municipal en medio de un grupo de personas que escuchan atentamente. «Pues muy fácil. Se puja por metro cuadrado, es decir, imagínese que usted decide elevar el precio inicial un diez por ciento pero que hay otra persona que lo sube un veinte. Pues esa otra persona estaría por delante de usted en la lista», le responde la mujer, que prefiere no hacer público su nombre. «Vamos, que quien más pague no sólo consigue la plaza sino que se lleva la que quiera, ¿no es así?», añade otro de los asistentes. «Más o menos, así es. Las mayores pujas tienen derecho a elegir primero», le aclara la técnico municipal.

El parking tiene cuatro plantas subterráneas. De las 130 plazas que hay en la menos uno, sólo hay una ocupada y las otras 129 están a la venta. La asociación Activa Ciudad Naranco denunció en su día que parte de las 422 plazas que van a subastarse estaban siendo alquiladas de manera ilegal por parte de algunas personas «que se sacaban un buen sobresueldo», según explica la presidenta del colectivo, Marisa Álvarez, que este jueves también estaba en la jornada de puertas abiertas. Era un secreto a voces, había incluso anuncios en la puerta del propio garaje ofreciendo plazas para alquilar que eran del Ayuntamiento. «La mayoría de ellas en la planta menos uno», dice Álvarez.

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En la planta menos dos hay 34 plazas a la venta de las 138 existentes, en la menos tres 118 y en la de más abajo, 141. El proceso de adjudicación de las plazas permanecerá abierto hasta el 16 de abril a las 23.59 horas y, aunque algunos de los asistentes se quejaron de la complejidad de los trámites burocráticos que se exigen, el Ayuntamiento mantiene abierta una campaña de asesoramiento. El Consistorio calcula que alrededor de 300 personas visitaron el parking en los dos días de puertas abiertas.