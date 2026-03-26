El clavecinista Yago Mahúgo llega hoy a la Primavera Barroca de Oviedo

La Primavera Barroca vivirá hoy, a partir de las 19.30 horas, la segunda jornada de la temporada de la mano del clavecinista madrileño Yago Mahúgo. El ciclo, organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), rendirá, a través de este recital, un homenaje a la figura de François Couperin interpretando un programa monográfico con más de una veintena de piezas del músico francés que Mahúgo intentará reunir en un ambicioso proyecto discográfico.

Estructurada en dos partes, la velada musical consiste en la ejecución de diferentes piezas pertenecientes a los libros primero y segundo de "Pièces de clavecín" y de "L’art de toucher le clavecín", un tratado didáctico en el que el compositor sistematizó la técnica, la articulación y el complejo ornamental francés mediante detalladas tablas explicativas.

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Yago Mahúgo nace en Madrid y estudia piano con Ana Guijarro, especializándose en la interpretación según criterios históricos. Es doctor "cum laude" en Artes por la Universidad Rey Juan Carlos, con premio extraordinario de doctorado y licenciado en instrumentos históricos de teclado por la Universidad de Música de Freiburg. Sus actuaciones se reparten por las más prestigiosas salas de Europa y América. En colaboración con los conservatorios profesional y superior, Mahúgo dará una conferencia previa al recital (a las 18:00 horas) en la sala de cámara del Auditorio.