Las cofradías responden a Vox: "La Semana Santa de Oviedo merece reconocimiento, sí, pero sobre todo merece respeto"

Las críticas de Vox a la inacción del gobierno de Alfredo Canteli para que la Semana Santa de Oviedo sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional no han sentado nada bien a la Junta de Hermandades y Cofradías de Oviedo. Su presidente, Carlos González, quiso recordar que estos ocho días de pasión se viven en la capital asturiana como una expresión "de profunda fe, tradición y cultura construida generación tras generación gracias al compromiso desinteresado de cientos de cofrades". "Este patrimonio vivo no puede ni debe ser objeto de utilización política ni de valoraciones simplistas".

González quiere que la Semana Santa sea reconocida como Fiesta de Interés, pero también es consciente de que esta distinción conlleva mucho trabajo previo. "Este reconocimiento exige el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos y administrativos que requieren planificación, constancia y coordinación entre instituciones, cofradías y sectores implicados". En este sentido, subrayó que en los últimos años se ha avanzado de forma significativa en la mejora y promoción de la programación a través de una ampliación y cuidado de los recorridos procesionales, refuerzo de la difusión, incremento de la participación y consolidación de su arraigo social.

Asimismo, pone en valor el trabajo hecho por la concejalía de Turismo, liderada por Alfredo García Quintana, y el resto de miembros del equipo de gobierno desde que Alfredo Canteli es Alcalde. "Queremos expresar el agradecimiento al compromiso que el Ayuntamiento, desde el año 2019, nos ha brindado. Su apoyo ha permitido dar pasos firmes en la puesta en valor de la Semana Santa y en su proyección como elemento relevante de la identidad cultural de la ciudad".

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De igual forma, afirmó que es consciente de que aún queda trabajo por hacer para lograr la distinción regional. "Por ello, apelamos a la responsabilidad de todos los actores públicos y políticos para que este objetivo común se aborde desde la colaboración y el respeto, evitando confrontaciones que en nada benefician a la Semana Santa ni a quienes la hacen posible". "La Semana Santa de Oviedo merece reconocimiento, sí, pero sobre todo merece respeto".