El colegio Lorenzo Novo Mier de Oviedo participa en la plantación de 1.200 manzanos en Pravia

Los alumnos de segundo de Primaria del colegio Lorenzo Novo Mier de Oviedo se convirtieron en los protagonistas de una jornada muy especial en los montes de Somao (Pravia), donde participaron en la plantación de 1.200 plantones de pumar asturiano de variedades adscritas a la DOP Sidra de Asturias. La acción forma parte de una iniciativa impulsada por Sidrerías Tierra Astur y Campoastur que busca reforzar la producción local y poner en valor la cultura sidrera asturiana.

Durante la jornada, los niños y niñas no solo participaron en la plantación, sino que también recibieron explicaciones sobre la importancia de este tipo de actuaciones. En este sentido, miembros de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) de Tineo incidieron en el papel que desempeñan estas reforestaciones en la prevención de incendios en el medio rural. La iniciativa pone además el broche a un proyecto iniciado en 2025, financiado en parte por una edición limitada de sidra lanzada con motivo del Día de Asturias.

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En el acto estuvieron presentes la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos; el alcalde de Pravia, David Álvarez; el presidente de la DOP Sidra de Asturias; y los directores generales de Tierra Astur, César Suárez Junco, y de Campoastur, Jesús López, quienes destacaron el impacto de la iniciativa en la economía rural y su valor para la concienciación de las nuevas generaciones.