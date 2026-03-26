Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

El colegio Lorenzo Novo Mier de Oviedo participa en la plantación de 1.200 manzanos en Pravia

La acción forma parte de una iniciativa impulsada por Sidrerías Tierra Astur y Campoastur que busca reforzar la producción local y poner en valor la cultura sidrera asturiana

Dos niños plantando uno de los árboles con la ayuda de los miembros del proyecto.

Dos niños plantando uno de los árboles con la ayuda de los miembros del proyecto.

Pelayo Méndez

Oviedo

Los alumnos de segundo de Primaria del colegio Lorenzo Novo Mier de Oviedo se convirtieron en los protagonistas de una jornada muy especial en los montes de Somao (Pravia), donde participaron en la plantación de 1.200 plantones de pumar asturiano de variedades adscritas a la DOP Sidra de Asturias. La acción forma parte de una iniciativa impulsada por Sidrerías Tierra Astur y Campoastur que busca reforzar la producción local y poner en valor la cultura sidrera asturiana.

Durante la jornada, los niños y niñas no solo participaron en la plantación, sino que también recibieron explicaciones sobre la importancia de este tipo de actuaciones. En este sentido, miembros de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) de Tineo incidieron en el papel que desempeñan estas reforestaciones en la prevención de incendios en el medio rural. La iniciativa pone además el broche a un proyecto iniciado en 2025, financiado en parte por una edición limitada de sidra lanzada con motivo del Día de Asturias.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

En el acto estuvieron presentes la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos; el alcalde de Pravia, David Álvarez; el presidente de la DOP Sidra de Asturias; y los directores generales de Tierra Astur, César Suárez Junco, y de Campoastur, Jesús López, quienes destacaron el impacto de la iniciativa en la economía rural y su valor para la concienciación de las nuevas generaciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Se hunde el asfalto de un parque de Oviedo y se lleva por delante una barredora
  3. Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
  4. Belén Esteban rompe su silencio y confirma su ruptura: 'Ahora solo estoy centrada en mí
  5. Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
  6. Isa P deja a todos mudos al hablar de cómo conoció al padre de Kiko Rivera y lo que le decía: 'Me pongo nerviosa solo de contarlo, pelos de punta
  7. Sibo no alcanza los objetivos para renovar con el Oviedo y quedará libre: este puede ser su nuevo destino
  8. El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas

El colegio Lorenzo Novo Mier de Oviedo participa en la plantación de 1.200 manzanos en Pravia

El colegio Lorenzo Novo Mier de Oviedo participa en la plantación de 1.200 manzanos en Pravia

La Oviedo Cup acogerá 1.324 partidos a lo largo de cinco días: "No solo es un torneo de fútbol; es convivencia, formación y una oportunidad única para miles de niños"

La Oviedo Cup acogerá 1.324 partidos a lo largo de cinco días: "No solo es un torneo de fútbol; es convivencia, formación y una oportunidad única para miles de niños"

Oviedo se convierte en un referente formativo: el HUCA enseña a toda España un innovador tratamiento cerebral

Oviedo se convierte en un referente formativo: el HUCA enseña a toda España un innovador tratamiento cerebral

Oviedo lleva al plato la pasión por la Semana Santa: 22 locales hosteleros ofrecen los "Bocados del Cofrade"

Nueva normativa para la construcción de gasolineras Oviedo: deberán estar a cien metros de las casas

Nueva normativa para la construcción de gasolineras Oviedo: deberán estar a cien metros de las casas

IU critica la participación del Ayuntamiento de Oviedo en actos religiosos de carácter católico y denuncia un retroceso democrático

IU critica la participación del Ayuntamiento de Oviedo en actos religiosos de carácter católico y denuncia un retroceso democrático

La Guardia Civil investiga a un vietnamita residente en Oviedo por entregar un carnet de conducir falso

La Guardia Civil investiga a un vietnamita residente en Oviedo por entregar un carnet de conducir falso

EN DIRECTO: La Cámara de Comercio de Oviedo concede su Medalla de Oro a Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica

Tracking Pixel Contents