Daniel López: "La queja constante es el mayor depresor que existe"

«La actitud representa hasta un 30% del proceso de recuperación en una depresión y la queja constante es el mayor depresor que existe». El psicólogo ovetense Daniel López advirtió ayer sobre el impacto negativo de las redes sociales, donde se proyecta una felicidad irreal que, especialmente entre adolescentes, está vinculada a un aumento preocupante de problemas de salud mental. López abrió el ciclo anual de charlas de la Sociedad Protectora de La Balesquida, con una charla centrada en las herramientas para superar la depresión. El acto estuvo presentado por Guillermo González-Pola, acompañado por José Antonio Alonso, quien recordó además que el tradicional Martes de Campo se celebrará este año el próximo 26 de mayo. Ambos destacaron la amplia trayectoria profesional del conferenciante, con más de 10.000 sesiones de psicoterapia a lo largo de su carrera. Subrayaron también su implicación social a través de asociaciones y ONG, y su participación activa en el Teléfono de la Esperanza en Asturias, donde coordina talleres grupales sobre depresión.

Grietas en la sociedad

Daniel López planteó una reflexión directa: «algo falla en la sociedad cuando la patología más común en España es la depresión». Señaló que los antidepresivos figuran entre los medicamentos más consumidos, lo que a su juicio evidencia la necesidad de revisar los enfoques actuales. Insistió en que la medicación por sí sola no garantiza la recuperación y defendió que «la depresión se cura», aunque requiere cambios reales en la vida de las personas. Para ilustrar la importancia de la actitud, recurrió a ejemplos conocidos como «The Beatles», rechazados en sus inicios; o el futbolista Santi Cazorla, que logró regresar a los terrenos de juego tras un grave pronóstico médico. Todos ellos, explicó, comparten una forma de diálogo interno positiva. López defendió que cada persona es «arquitecta de su mente» y que el perfeccionismo puede ser la antesala de la ansiedad y la depresión. Frente a ello, animó a aceptar la vida con sus luces y sombras. Guillermo González-Pola, quien animó a los asistentes a colaborar con la entidad y anunció la próxima conferencia, el 23 de abril, a cargo de la historiadora María Álvarez.