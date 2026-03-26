Ginkgo cambia de director con el plan de la Fábrica de Gas de Oviedo en el aire

El fondo de inversión Ginkgo, propietario de los terrenos de la antigua Fábrica de Gas, ha anunciado el nombramiento de Javier Catena como nuevo director general de la firma en España y Portugal. Catena sustituye en el cargo a Antonio Truan, quien dejó sus funciones el pasado 1 de marzo tras alcanzar la edad de jubilación, y esta semana visitó Oviedo para despachar con el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, sobre la situación del proyecto para la antigua factoría carbayona.

El relevo se produce en un momento especialmente delicado para el proyecto del arquitecto Patxi Mangado que Ginkgo impulsa en los terrenos de la antigua factoría ovetense. La operación atraviesa una fase crítica después de que el pasado mes de febrero se hiciera público un informe consultivo firmado por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio. Este documento insta a proteger casi la totalidad del conjunto industrial, introduciendo una serie de limitaciones que comprometen seriamente las aspiraciones iniciales de los inversores.

Entre las exigencias recogidas en el informe figura la obligación de conservar la emblemática marquesina diseñada por Ildefonso Sánchez del Río, cuya viabilidad había sido cuestionada por el arquitecto del proyecto, Patxi Mangado. Asimismo, se establece la imposibilidad de levantar edificios que superen en altura la muralla medieval, lo que dejaría sin efecto una de las propuestas más destacadas: la construcción de una gran torre residencial en el interior del gasómetro.

El documento también exige la protección estricta de elementos clave del conjunto, como el edificio azul de Vaquero Palacios, el inmueble de la Sociedad Popular Ovetense, además de la propia marquesina y el depósito del gasómetro, salvo que se justifique de manera concluyente su estado de ruina.

Fuentes cercanas a Ginkgo aseguran que Catena asume el cargo con el objetivo de encontrar una solución «equilibrada» que compatibilice el desarrollo del proyecto con los requerimientos de Cultura. En este sentido, defenderá la necesidad de priorizar criterios medioambientales, especialmente en lo relativo a la descontaminación de los suelos, en línea con la normativa patrimonial vigente. «Somos expertos en recuperar espacios contaminados», señalan desde la firma.

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El propio Catena trasladó este enfoque a Nacho Cuesta durante una reunión celebrada en la concejalía de Planeamiento, en la que también participó Truan. El segundo teniente de alcalde reafirmó el respaldo del Ayuntamiento al proyecto, garantizando una relación «fluida y permanente» con el fondo pese al cambio en su dirección. Además, subrayó que el Consistorio mantiene «su compromiso firme con la regeneración urbana del ámbito» y confía en que se alcance un acuerdo viable a corto plazo.