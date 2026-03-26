La Guardia Civil investiga a un vietnamita residente en Oviedo por entregar un carnet de conducir falso

Nació en Vietnam, reside en Oviedo y entregó un carné de conducir falso que supuestamente había sido expedido por las autoridades ucranianas. La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de la Guardia Civil investiga a un ciudadano de 51 años como presunto autor de un delito de falsedad documental tras presentar un permiso para la circulación de vehículos de gran tonelaje que resultó ser falso. Los agentes recibieron en febrero la alerta a través del buzón de colaboración ciudadana, en la que se informaba de que se podía estar cometiendo un delito durante la tramitación de un expediente.

La Guardia Civil comenzó a indagar en el caso. El Grupo de Investigación y Análisis, especializado en investigaciones complejas como la manipulación de permisos de conducir, llevó a cabo durante más de un mes numerosas comprobaciones, como consultas con organismos extranjeros, el análisis del soporte físico del permiso presentado y la verificación de los códigos de respuesta rápida (QR) incorporados en el documento, así como de las páginas web que simulaban portales de la administración emisora. Las conclusiones fueron claras: el permiso carecía de autenticidad. Fue entonces cuando los agentes le imputaron un delito de falsedad documental, según informaron fuentes del instituto armado a través de una nota de prensa.

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El objetivo del investigado era canjear el documento por un permiso de conducción español de la clase C, una autorización que habilita para conducir vehículos cuya masa máxima autorizada excede los 3.500 kilogramos. La obtención fraudulenta de esta licencia habría permitido conducir vehículos pesados sin acreditar las aptitudes exigidas, lo que supone un riesgo para la seguridad vial. Las diligencias instruidas, junto con el permiso intervenido, fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo.