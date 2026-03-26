IU critica la participación del Ayuntamiento de Oviedo en actos religiosos de carácter católico y denuncia un retroceso democrático

"Criticamos la creciente implicación activa del Ayuntamiento en actos religiosos de carácter católico, una práctica que consideramos impropia de una institución pública en un Estado aconfesional". Son palabras del concejal de IU Alejandro Suárez quien señala que "no estamos únicamente ante la presencia simbólica en celebraciones tradicionales". "En los últimos días, se ha trasladado a los grupos municipales una convocatoria para asistir a la misa del Domingo de Ramos, incluyendo indicaciones sobre vestimenta —traje oscuro y medallón corporativo— y participación en la procesión. Este tipo de indicaciones institucionales suponen, a nuestro juicio, un paso más en la identificación del Consistorio con una confesión concreta. Además, esta dinámica no es puntual porque se repite a lo largo del año en actos como la misa en honor a San Mateo o el responso por Alfonso II “El Casto”, consolidando así una práctica que desdibuja de forma preocupante la separación entre lo público y lo religioso".

Es por ello que Suárez considera que esta actitud representa "un retroceso democrático al confundirse espacios que deben ser de libertad y pluralidad". "Las instituciones no pueden actuar como extensión de ninguna fe ni orientar la conducta de los cargos públicos hacia prácticas religiosas. Asimismo, nos preocupa especialmente la normalización de esta situación por parte de sectores de la izquierda que, de manera acrítica y genuflexa, participan en estos actos, renunciando a la defensa de un principio básico como es la aconfesionalidad del Estado". Del mismo modo, rechaza las recientes declaraciones de VOX, "que lejos de cuestionar esta deriva, la profundizan al exigir más financiación pública y mayor implicación institucional en la Semana Santa ovetense, llegando a calificar de “migajas” el apoyo actual". "Este planteamiento refuerza una visión excluyente de lo público y ahonda en una confusión interesada entre tradición popular, costumbrismo y confesionalidad".

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No obstante, desde IU-Convocatoria por Oviedo quieren dejar claro que reconocen el valor cultural, social y económico de la Semana Santa en muchas ciudades, incluida Oviedo." Pero precisamente por ese respeto, defendemos que debe desarrollarse desde la sociedad civil, sin tutela ni protagonismo institucional, ya que lo contrario supone privilegiar una confesión frente a otras y vulnerar el principio de neutralidad que deben garantizar las administraciones públicas".