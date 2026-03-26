El magnífico Zuloaga ya cuelga en el Bellas Artes
Ch. N.
Oviedo
El retrato que Ignacio Zuloaga le hizo al pintor asturiano Fermín Arango en París sobre 1934 ya cuelga en las paredes del Bellas Artes. La directora María López Fanjul, acompañada por Vanessa Gutiérrez y el conservador Gabino Busto, presentó este "magnífico retrato". La Consejera celebró la adquisición, fruto, dijo, del "riguroso conocimiento y la audacia", y expresó la voluntad del Gobierno de "impulsar y apoyar" la adquisición de nueva obra.
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