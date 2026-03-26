Oviedo se convierte en un referente formativo: el HUCA enseña a toda España un innovador tratamiento cerebral

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) puso punto final este jueves a unas jornadas formativas en las que 12 especialistas de toda España —procedentes de Galicia, Canarias, Salamanca, Madrid, entre otras comunidades— han aprendido una técnica novedosa para tratar lesiones cerebrales que reduce de forma "drástica" la necesidad de reintervenciones. El encuentro consolida al centro asturiano como "referencia nacional" en un procedimiento mínimamente invasivo dirigido al hematoma subdural crónico, una patología cada vez más frecuente por el envejecimiento de la población. "Vemos entre 100 y 200 casos al año de este tipo", explicó Julio César Gutiérrez, jefe de Servicio de Neurocirugía del HUCA.

Este tipo de lesión, que consiste en una acumulación de sangre entre las meninges y el cerebro, se ha relacionado tradicionalmente con pequeños traumatismos en pacientes mayores. Sin embargo, los especialistas han identificado en los últimos años otro mecanismo clave: la formación de microvasos que alimentan y perpetúan el problema. "La terapia consiste en ocluir esos vasos, cortar el riego y la perpetuación del hematoma", detalló Gutiérrez.

Hasta ahora, el tratamiento estándar pasaba por una cirugía relativamente sencilla, pero que acababa generando muchas recaídas. "Hasta un cuarto de los pacientes vuelven al hospital con problemas", subrayó el neurocirujano. Con la nueva técnica, esa cifra se desploma. Hasta tal punto que la tasa de recaídas puede pasar de en torno al 25% a cerca del 2%.

El procedimiento, conocido como embolización, lo realiza el equipo de neurorradiología intervencionista mediante un acceso por la muñeca. "Pinchamos una arteria radial e introducimos un catéter hasta las arterias cerebrales para cerrar esos vasos", explicó Eduardo Murias, especialista en radiología intervencionista. La intervención se lleva a cabo con sedación consciente y con una recuperación rápida. "En dos horas el paciente ya está en planta", añadió.

Además, el diseño del protocolo permite integrar la técnica sin aumentar la estancia hospitalaria ni las listas de espera. "Nos adaptamos a los tiempos quirúrgicos para que los pacientes no pasen más días ingresados de lo normal", destacó Murias.

Desde su implantación en 2023, el HUCA ha tratado ya a más de 70 pacientes con este método. "El objetivo es disminuir la probabilidad de que el paciente tenga que ser reintervenido, bajando de en torno al 22% a cerca del 1,5%", señaló Pedro Vega, responsable de Neurorradiología Intervencionista.

Por la izquierda; Eduardo Murias, Julio César Gutiérrez y Pedro Vega en la sala donde se realizan las intervenciones. / Luisma Murias

Un referente formativo a nivel nacional

Las jornadas se han desarrollado en dos fases. Ayer por la tarde se celebraron sesiones teóricas con presentaciones en aula para compartir resultados y protocolos, mientras que esta mañana los asistentes han podido observar en directo una intervención en el propio hospital. Se trata de una iniciativa que el HUCA organiza de forma periódica —esta es la segunda edición, tras la celebrada el pasado año— y que se complementa con encuentros más reducidos a lo largo del año para seguir formando a especialistas.

El éxito, coinciden los especialistas, radica en la coordinación entre servicios y en la protocolización del tratamiento. Este enfoque ha convertido al hospital en un referente formativo. "Aquí acuden compañeros de otros hospitales para aprender la técnica y el protocolo", apuntó Vega.

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Las jornadas celebradas estos días han permitido dar un paso más en la difusión de una técnica que, aunque no indicada para todos los pacientes, abre una nueva vía para mejorar la calidad de vida de una población cada vez más envejecida.