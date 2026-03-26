La Oviedo Cup acogerá 1.324 partidos a lo largo de cinco días: "No solo es un torneo de fútbol; es convivencia, formación y una oportunidad única para que miles de niños"

La cuenta atrás ha comenzado. 1.324 partidos de fútbol en treinta campos diferentes, 418 equipos (225 locales, 178 nacionales y 15 internacionales) y un torneo triangular entre el Oviedo, el Sporting y el Boca Juniors. Estos son algunos de los datos que dejará la Oviedo Cup, que se disputará en 30 campos de la capital asturiana, Llanera, Siero, Grado, Noreña, Mieres, Morcín, Lena y Corvera desde el día 1 hasta el 5 de abril. Así lo explicaron los organizadores Nacho Canal y Chus Hevia durante la presentación de este campeonato que suma ya veinte ediciones. "Estos días no son solo un torneo de fútbol; son convivencia, formación y una oportunidad única para miles de niños", destacó la concejala de Deportes y tercera teniente de alcalde, Conchita Méndez.

Los nervios aumentan por segundos entre los organizadores. Los equipos locales disputarán a partir del sábado la fase previa de la competición y el domingo tendrá lugar la 'Oviedo Super Cup', que consistirá en la triangular en el campo Hermanos Llana con los cadetes sub-15 del Oviedo, Sporting y Boca Juniors. Ya el lunes se celebrará la recepción a los conjuntos asturianos en el Palacio de los Deportes y las reformadas instalaciones diseñadas por Ildefonso Sánchez del Río acogerán la bienvenida a los grupos nacionales e internacionales el miércoles.

Otra de las novedades es que la organización premiará a los cuatro equipos que han participado en cada una de las veinte ediciones celebradas. El Astur, Covadonga y Juventud ya recogieron el especial reconocimiento esta misma semana y la que viene harán lo mismo con el Racing de Santander. "También podemos presumir de que somos el único torneo de fútbol de España que tiene 55 equipos de canteras profesionales y también de que han pasado por este campeonato estrellas como Griezmann, Pablo Barrios, Joan García, Nico Williams, Dani Ceballos, Rafa Leao o Martín Zubimendi. Seguro que dentro de unos años estaremos hablando que entre los participantes de este año hay jugadores de Primera División", concluyó Canal.

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De igual forma, Hevia resaltó la evolución de la Oviedo Cup en estos veinte años. "Hemos pasado de 44 equipos y en todo este tiempo han participado 4.407 equipos. Muchos niños y padres nos han visitado".