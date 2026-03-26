Oviedo se llena de color con cientos de variedades de camelias en Trascorrales

Cada vez falta menos para que la Plaza Trascorrales se llene de camelias. Oviedo acogerá los días 28 y 29 de marzo el II Foro y Exposición de la Camelia "Ciudad de Oviedo", una cita que combinará divulgación científica y actividades abiertas al público para reforzar el papel de esta flor como símbolo de la ciudad y dar visibilidad al sector local. "Está pensado por y para el disfrute de los ovetenses, los asturianos y todos los visitantes", confesó María del Carmen Inés Fuenteseca, una de las organizadoras del evento.

El evento arrancará el sábado con la plantación de la nueva camelia "Oviedo" en el Campo de San Francisco y continuará con la inauguración oficial de la exposición. A lo largo de la jornada, en la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto, participarán especialistas como Pilar Vela Fernández, doctora en Biología y experta en el género Camelia; Carmen Salinero Corral, también doctora en Biología y referente en el estudio y promoción de esta flor; Pedro Mansilla Vázquez, doctor ingeniero de montes centrado en los aspectos fitosanitarios; y Jacques Soignon, reconocido paisajista francés y experto en jardinería urbana que hizo de Nantes Ciudad Verde Europea en el año 2013, muy reconocido en el sector.

El domingo la actividad continuará en la Sala Trascorrales con la exposición abierta al público durante toda la jornada y una propuesta especial centrada en el mundo del té, que incluirá una charla sobre su historia y proceso de elaboración, así como una degustación para los asistentes antes de la clausura del evento. Además, durante todo el fin de semana, se podrán ver figuras elaboradas con camelias por la Asociación Busto Valdés y bonsáis de coleccionistas asturianos.

"El objetivo es iniciar nuevas vías científicas para conservar y aumentar nuestros espacios verdes, tratando de que este campo de la divulgación científica esté abierto a niños y jóvenes, quienes serán los cuidadores y valedores del futuro medioambiental", señaló Fuenteseca.

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Todos los actos serán de entrada libre y gratuita, en una cita que reunirá centenares de tipos de camelias con una gran variedad de formas y colores. La exposición podrá visitarse el sábado 28 de marzo de 14.30 a 20.00 horas y el domingo 29 de 10.30 a 19.00 horas, ofreciendo durante todo el fin de semana una oportunidad única para disfrutar de esta flor. "Galicia y Asturias participan con sus mejores colecciones y aportarán unas camelias de gran calidad, que a buen seguro, harán la delicia de los que visiten", concluyó.