Oviedo lleva al plato la pasión por la Semana Santa: 22 locales hosteleros ofrecen los "Bocados del Cofrade"

La pasión que recorre Oviedo durante la Semana Santa no solo se vive en las calles, repletas de procesiones y culto religioso, sino también en los establecimientos hosteleros de la ciudad. En medio de ese cruce entre devoción fervorosa y ocio profano vuelven a escena las jornadas gastronómicas “Bocados del Cofrade”, que celebran este año su quinceava edición como parte ya imprescindible del calendario festivo de la ciudad.

Desde este viernes y hasta el próximo domingo día 5 de abril, ovetenses y turistas podrán disfrutar con los pinchos que ofrecen en sus barras 22 establecimientos asociados a la patronal hostelera Otea y con los menús específicos de vigilia que sirven cuatro de esos locales. "Estas jornadas ya están totalmente consolidadas y sirven para fundir en una dos pasiones que existen en Oviedo: la Semana Santa y la gastronomía", explica Alfredo Gacría Quintana, el concejal de Hostelería y Turismo, que este jueves estuvo en la presentación oficial de la cita. "La gastronomía ya es uno de los principales reclamos de Oviedo para el turista y estas jornadas permiten que los hosteleros locales desarrollen aún más su talento con innovación", añade el edil.

Esa innovación a la que se refiere García Quintana vuelve a estar muy presente este año. Un ejemplo que representa la calidad de los pinchos que se ofrecen es el "Cofrade Celicioso", la propuesta de la sidrería El Leonés, el establecimiento en el que se celebró este jueves al acto de presentación de las jornadas. "Somos un restaurante cien por cien sin gluten, así que vamos en esa línea. Nuestro pincho lleva una tosta sin gluten que hacemos a la brasa con un puré de patata morada. Lo que se ve arriba son unos callos de bacalao. Además, incorporamos una yema posterizada y el crujiente morado, que es una patata cristal", explica el creador del pincho, el cocinero Diego Betancourt. "Quisimos utilizar los colores de la cuaresma y también le incorporamos un poco de humo de incienso para que esos olores nos recuerden a lo que es la Semana Santa", recalca.

En la presentación también estuvieron el presidente de la Junta de Hermandades de Oviedo, Carlos González, y el presidente de la patronal OTEA, el gijonés Javier Martínez. "Estas jornadas gastronómicas arrancaron en 2011, cuando la Semana Santa de Oviedo comenzó a recuperarse, y ahora ya son un auténtico atractivo, una razón más para visitar esta ciudad", señala Martínez.

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Gastromapa, sorteos y elección de los ganadores

Participar en las jornadas de los "Bocados del Cofrade" puede tener premio. Como en ediciones precedentes, los clientes tendrán a su disposición los gastromapas, que además de ofrecer información sobre los establecimientos participantes y sobre las diferentes procesiones, también incluyen un apartado para poder votar por los mejores pinchos y menús, que serán elegidos por sufragio popular. Aquellas personas que hayan visitado al menos seis locales y que acrediten haber consumido su pincho podrán participar en el sorteo de una "Escapada por Asturias" para dos, que incluye una noche de hotel con desayuno, comida o cena. Quienes acrediten haber consumido en tres locales optarán a una comida o cena para dos personas en cualquiera de los establecimientos participantes a elegir.