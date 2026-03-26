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El PSOE cuestiona al Ayuntamiento de Oviedo por el patrocinio de la FanMedia Con

El concejal socialista Jorge García Monsalve solicitó al equipo de gobierno del Partido Popular que detalle las condiciones del acuerdo, así como los criterios seguidos para su tramitación

Asistentes a la presentación de la FanMedia Con, este martes en el Calatrava.

Asistentes a la presentación de la FanMedia Con, este martes en el Calatrava. / Fernando Rodríguez

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo registró este jueves una batería de preguntas en la comisión de Economía y Contratación para esclarecer el contrato de patrocinio suscrito con el evento FanMedia Con, celebrado recientemente en el Palacio de Exposiciones y Congresos. El concejal socialista Jorge García Monsalve solicitó al equipo de gobierno del Partido Popular que detalle las condiciones del acuerdo, adjudicado por 99.173,55 euros más IVA a la empresa The Corvus Clan SL, así como los criterios seguidos para su tramitación.

Según explicó el edil, el contrato contempla acciones promocionales durante varios meses, aunque el PSOE cuestiona que su naturaleza jurídica se ajuste a la figura de patrocinio. “Un contrato de patrocinio implica que el patrocinado difunde la colaboración institucional como parte accesoria de su actividad principal, mientras que en este caso el objeto del contrato se centra directamente en la prestación de servicios publicitarios”, señaló García Monsalve.

La formación socialista también alertó de que no es la primera vez que el equipo de gobierno de Alfredo Canteli se enfrenta a críticas por el uso de este tipo de contratos. En este sentido, recordó precedentes como el de la carpa de Metrópoli y señaló que la Intervención municipal lleva años cuestionando estos procedimientos. A su juicio, el contenido del acuerdo —que incluye diseño, impresión y difusión de material promocional— encajaría más en un contrato administrativo de servicios que en uno de patrocinio.

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Además, el PSOE puso en duda la idoneidad de la empresa adjudicataria, dedicada a la producción musical y audiovisual y sin experiencia acreditada en este tipo de eventos. El edil expresó su preocupación por la posible utilización indebida de esta fórmula y criticó el cambio de criterio del gobierno local respecto a eventos similares, recordando la retirada del apoyo municipal a la CometCon en años anteriores.

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