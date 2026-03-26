Las recomendaciones de la Policía Nacional para evitar robos en las viviendas de Oviedo durante la Semana Santa

Llega la Semana Santa y muchos ovetenses harán las maletas para disfrutar de unos días de descanso y ver las diferentes procesiones. Es por ello que la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Asturias recomienda a todos los carbayones blindar los hogares frente a posibles robos. Cuatro son sus recomendaciones que comienzan justo antes de iniciar el viaje cerrando la puerta con llave. La mayoría de los accesos sin fuerza se producen mediante el método del "resbalón" (introduciendo una tarjeta o plástico entre el marco y la puerta). Por ello, es imprescindible accionar la cerradura con todas las vueltas, incluso si la ausencia es solo por unos minutos. Si la vivienda cuenta con doble cerradura o sistemas antibumping, es el momento de utilizarlos todos.

También piden los agentes simular que la casa sigue viva. Es decir, hacer como que en la casa vive gente. Se recomienda no bajar las persianas por completo y pedir a un vecino de confianza que recoja el correo del buzón periódicamente. El uso de temporizadores para encender luces o radios en diferentes horarios es, además, una inversión mínima con un gran efecto disuasorio. Otro de los puntos a tener en cuenta son las redes sociales. La Policía Nacional argumenta que publicar los datos de dónde se ha ido, las jornadas que se va a estar fuera o cualquier dato es el "mejor aliado de los ladrones". "La recomendación es clara: las fotos y las experiencias se comparten una vez se haya regresado al domicilio, evitando así dar pistas sobre la ausencia de moradores.

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Una vez que los carbayones vuelvan, deben revisar la puerta antes de entrar. Los grupos organizados suelen marcar las puertas con hilos de pegamento, pequeños testigos de plástico o señales casi invisibles para comprobar si la puerta se abre. "Si detecta alguno de estos elementos en su portal o en el de un vecino, no los toque y llame de inmediato al 091. La colaboración ciudadana es la pieza clave para que las patrullas puedan actuar de forma preventiva. En caso de que, al regresar, el dueño encuente la puerta abierta o forzada, la Policía Nacional insiste en no entrar ni tocar nada para no alterar posibles pruebas biológicas o huellas, y avisar de inmediato desde el exterior".