Las tres prestigiosas ofertas que pujan por revisar el Plan General de Ordenación

La revisión del Plan General de Ordenación recibe tres prestigiosas ofertas. Se trata de la UTE formada por las firmas C+LL (asentada en Gijón) y AD (Oviedo), el estudio del arquitecto y urbanista afincado en Madrid, José María Ezquiaga, y el redactor del anterior equipo, cuyo contrato fue rescindido, Víctor García Oviedo. El objetivo perseguido por la concejalía dirigida por Nacho Cuesta con este contrato es dotar al Ayuntamiento de la mejor herramienta urbanística para atraer inversión, facilitar el acceso a la vivienda y conseguir una transición armónica entre el entorno natural y la trama urbana, además de adaptar el planeamiento a las nuevas necesidades del municipio y a la normativa aprobada a lo largo de los últimos veinte años.

La mesa de contratación, presidida por el primer teniente de alcalde, Mario Arias, fue la encargada, en la jornada de ayer, de abrir los sobres con las tres candidaturas. «Se han presentado firmas de gran prestigio y, como ya hemos dicho, proseguiremos con los trabajos iniciados en el pasado mandato, sumando al nuevo contrato la modificación del vigente Catálogo de Edificios y Elementos de Interés, con la finalidad de incorporar nuevos elementos, como bienes declarados de interés, elementos etnográficos o sistemas naturales, entre otros», según destacó el segundo teniente de alcalde. A renglón seguido, añadió que el objetivo final es ofrecer un «enfoque nítidamente liberal» al PGO. «Daremos la mejor herramienta para diseñar y construir un municipio más sostenible, con mayor capacidad para atraer inversión y que ofrezca mayores facilidades para acceder a una vivienda».

Uno de los ejes más visibles será la creación de un anillo verde capaz de coser las grandes manchas forestales y parques urbanos con los nuevos desarrollos residenciales. La idea es articular una transición amable entre la trama consolidada y el entorno rural que rodea la ciudad, mejorando la calidad ambiental y favoreciendo la movilidad peatonal y ciclista. El parque del Oeste, Pura Tomás o el Fulminato quedarían interconectados mediante corredores verdes.

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En esa estrategia ambiental ocupa un lugar central el Monte Naranco, elemento identitario del paisaje ovetense, junto a los meandros del Nora, declarados Zona de Especial Conservación. El nuevo PGO integrará la catalogación de suelos por su interés agrológico, su vegetación o sus riesgos geológicos e hidráulicos, y adaptará la regulación del suelo no urbanizable al marco autonómico y estatal vigente. También la vivienda constituye otro de los grandes vectores de la revisión. El Ayuntamiento parte de un dato elocuente: de las 48 bolsas de suelo urbanizable delimitadas en el plan de 2006, solo cinco han culminado su urbanización.