Las aguas entre PSOE e IU empiezan a calmarse por el viejo HUCA: "El Gobierno es uno"

Las aguas entre el PSOE e IU están calmadas a nivel regional a pesar de las críticas que el edil Alejandro Suárez hizo hace tres días señalando la inacción del Ejecutivo de Adrián Barbón para avanzar en la operación del viejo HUCA. El presidente del Principado dejó ayer claro que el «Gobierno es uno» y diseñar este «complejo proyecto exige de la colaboración de todas las consejerías». Estas no fueron sus únicas palabras durante un acto que protagonizó en Gijón junto al consejero de IU, Ovidio Zapico. Por un lado, el líder socialista volvió a pedir disculpas a los vecinos de El Cristo porque «en política hay que reconocer cuando no se está consiguiendo solucionar un problema». «Tenemos toda la voluntad para hacerlo y reclamo a todos los consejeros que nos volquemos de lleno en este plan. Y tengo la completa seguridad que será así».

Por otro lado, defendió la gestión del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. El portavoz del Principado fue el principal perjudicado por las críticas del concejal de IU. Alejandro Suárez le rogó que «asuma de una vez su responsabilidad y resolver la situación de la antigua Residencia junto a la Seguridad Social». Unas palabras que no han sentado nada bien a Barbón, quien resaltó que es «uno de los mejores consejeros que tiene el Gobierno de Asturias». «Quiero poner en valor su trabajo riguroso. Somos una de las comunidades autónomas que menos gestión fiscal está teniendo. Acabamos de aprobar una reforma fiscal dirigida a las clases medias y a las clases trabajadoras». También resaltó que «afronta problemas viejos y enquistados, ha profundizado en la vía fiscal asturiana y su buena gestión en asuntos europeos».

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Zapico salió al frente de las críticas argumentando que «son cuestiones locales que tienen que dirimirse en el ámbito local». Al igual que hizo Barbón volvió a pedir disculpas a los vecinos porque en el Gobierno «sabemos que los terrenos del viejo HUCA son muy importantes para la ciudad de Oviedo y tenemos que superar la situación de abandono en la que lleva inmerso el conjunto desde hace años». En concreto, doce años. Es por ello que su cartera acaba de sacar a licitación la redacción del plan especial con el objetivo de que la aprobación inicial del documento se produzca el año que viene. El Principado tiene el compromiso del Ayuntamiento de que con este paso se tramitará de forma provisional la licencia para la reforma de los viejos edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis para su transformación en el campus B de El Cristo de la Universidad de Oviedo.