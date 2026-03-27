El Alcalde resalta la «enorme labor» de dos Escuelas Taller de Oviedo
Durante doce meses, las Escuelas Taller impulsadas por el Ayuntamiento de Oviedo formaron a noventa jóvenes, quienes realizaron obras significativas y contribuyeron a la mejora de espacios públicos
El alcalde, Alfredo Canteli, clausuró en el mediodía de ayer dos Escuelas Taller, que emplearon y formaron a noventa jóvenes durante los últimos doce mes. «Habéis hecho una enorme labor con obras magníficas. El centro social de Santa Marina de Piedramuelle ha quedado precioso», destacó. También los jóvenes intervinieron en la rehabilitación del centro social de Tudela Agüeria; han retapizado de 226 butacas, la renovación del telón y de varias cortinas del teatro Pumarín, desarrollaron un mapa interactivo para acercar la zona rural del municipio a escolares y vecinos y crearon las casetas para la preba y el mercado de dulces monacales de Navidad. En el acto también estuvieron la concejala del ramo, Leticia González, y la directora del Sepepa, Begoña López.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con 'cuerpos extraños': afecta vecinos de Asturias
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- Novedades en la llegada de Quirón a Gijón: el gobierno local urge a la empresa formalizar la compra de las fincas de Cabueñes
- Cierra el grupo de carbón de la central de Aboño, clave para el suministro eléctrico de la región durante 52 años