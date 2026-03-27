El Alcalde resalta la «enorme labor» de dos Escuelas Taller de Oviedo

El alcalde, Alfredo Canteli, clausuró en el mediodía de ayer dos Escuelas Taller, que emplearon y formaron a noventa jóvenes durante los últimos doce mes. «Habéis hecho una enorme labor con obras magníficas. El centro social de Santa Marina de Piedramuelle ha quedado precioso», destacó. También los jóvenes intervinieron en la rehabilitación del centro social de Tudela Agüeria; han retapizado de 226 butacas, la renovación del telón y de varias cortinas del teatro Pumarín, desarrollaron un mapa interactivo para acercar la zona rural del municipio a escolares y vecinos y crearon las casetas para la preba y el mercado de dulces monacales de Navidad. En el acto también estuvieron la concejala del ramo, Leticia González, y la directora del Sepepa, Begoña López.