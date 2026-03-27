El Arzobispo preside el vía crucis del Viernes de Dolores
La Catedral de Oviedo fue el punto de partida del recorrido de las catorce estaciones de penitencia
El tiempo lo permitió y centenares de fieles con velas en las manos participaron en el vía crucis, que partió a última hora de la tarde de ayer de la Catedral para recorrer las calles más céntricas de la ciudad, cruzar el Campo de San Francisco y llegar hasta la parroquia de Nuestra Señora del Carmen (PP. Carmelitas).
El recorrido con las catorce estaciones de penitencia estuvo presidido por el Arzobispo, Jesús Sanz Montes –en la imagen–, y contó con la presencia de curas de las parroquias de Oviedo como el de la basílica de San Juan, Javier Suárez. La nota musical la pusieron los miembros de la Agrupación Musical San Salvador.
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