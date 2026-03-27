La Capitalidad se hace internacional con los 418 equipos de la Oviedo Cup

Oviedo comienza a cosechar apoyos extranjeros para lograr la Capital Europea de la Cultura en 2031. Los promotores de la Oviedo Cup suscribieron en la mañana de ayer un manifiesto en el que defienden la ‘amabilidá’ como un «acto de resistencia frente al peligroso avance y normalización del odio y la violencia en las sociedades democráticas». Además, este acuerdo servirá para que los 9.000 jugadores pertenecientes a 418 equipos de fútbol participantes de la competición (225 locales, 178 nacionales y 15 llegados de otros puntos del mundo) se fusionen la próxima semana con el sector de las artes, la música y todo tipo de expresiones artísticas para lograr la distinción internacional. «El objetivo de este acuerdo es trasladar nuestro relato, que es una idea muy fuerte, a la sociedad y creemos que esta competición es una oportunidad única para poder llegar a tantas personas», subrayó el presidente de la candidatura, Rodolfo Sánchez Farpón.

Las actividades conjuntas comenzarán el mismo lunes. Será entonces cuando la organización reciba en el Palacio de los Deportes a los equipos asturianos. «Durante el torneo habrá una serie de acciones en las que se involucrarán a los niños, que al final son los protagonistas de la competición. La idea es que este manifiesto tenga impacto y, sobre todo, se impulse el juego limpio, el respeto y la amabilidad entre jugadores y equipo», expuso la responsable de comunicación de la Oviedo Cup, Carmen Mier.

El miércoles se repetirá esta acción con la bienvenida a los conjuntos nacionales y el domingo habrá diferentes actividades entre los equipos que se disputarán las distintas finales. «Justo antes del arranque de los partidos se leerá en directo el documento como un símbolo de concienciación, esperanza y proyección de estos valores», adelantó Mier. También puso en valor que la ‘amabilidá’ cada vez está más presente en el fútbol base: «Los niños saben que es un juego, aunque a veces la emoción de la competición puede jugar malas pasadas».

Es por ello que el manifiesto pone en valor que «el fútbol necesita a los demás». «También es un deporte abierto a todas las personas y, por tanto, el respeto es uno de sus valores fundamentales». Otro de los aspectos que intenta inculcar el documento es el comportamiento dentro y fuera del campo: «Trata a los demás en todo momento como te gustaría que te trataran a ti. Extiende esa idea a entrenadores, aficionados, árbitros, familias y a todas las personas que hacen posible el juego. Cuida el campo, el vestuario, las instalaciones y tu entorno. No hay excepciones a la ‘amabilidá’».

Esta acción es una de las muchas que se pondrán en marcha durante los nueve meses clave que quedan hasta que el jurado dictamine qué ciudad española ostentará la Capital Europea de la Cultura en 2031. «Este es el primer paso para que se vaya conociendo nuestra idea, se interprete y se sienta como algo propio. Queremos que todos los asturianos suscriban este documento en las diferentes esferas de la sociedad», concluyó el director de la candidatura.

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Todo ello mientras el equipo mantiene constantes reuniones para diseñar la programación artística que se presentará ante el jurado en octubre con la entrega del nuevo libro de la candidatura. De forma paralela, se celebrarán diferentes actividades tras la Semana Santa como encuentros con el sector cultural y una programación en los centros sociales. El 9 de mayo, Día de Europa, se celebrará un acto especial y agosto será clave con la FIDMA, donde se seguirán recabando apoyos. El jurado visitará Oviedo en noviembre.