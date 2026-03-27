El centro se viste de primavera con "Oviedo en flor": plazo abierto para profesionales del sector y la nueva ubicación donde se celebrará el evento

La primavera volverá a llenar Oviedo de color con una nueva edición de "Oviedo en Flor", una cita ya consolidada dentro del calendario de actividades vinculadas al sector floral y al comercio local. El Ayuntamiento de Oviedo ha abierto el plazo para que los profesionales del sector puedan solicitar su participación en este mercado, que volverá a convertir el centro de la ciudad en un escaparate al aire libre para flores y plantas naturales.

Tras la buena acogida de la pasada edición, "Oviedo en Flor" regresa este año con una imagen renovada y con una novedad destacada: su celebración en la recientemente reformada plaza de Longoria Carbajal, un espacio especialmente atractivo para acoger una propuesta que invita a pasear, descubrir y disfrutar de la ciudad de una forma diferente. La fecha prevista es el sábado 9 de mayo de 2026, en horario de 11:00 a 20:00 horas, aunque las bases contemplan la posibilidad de adaptarla si las condiciones meteorológicas fueran adversas.

La iniciativa está dirigida a comerciantes del sector floral, tanto de establecimientos permanentes como de mercadillos, y contará con hasta 18 puestos de venta facilitados por el Ayuntamiento. Además, las floristerías participantes dispondrán en esta edición de un espacio expositivo en el que podrán enseñar una pequeña muestra de su trabajo, enriqueciendo así el atractivo del mercado y ofreciendo al público una visión más amplia de la creatividad y profesionalidad del sector.

Más allá de la propia venta, "Oviedo en Flor" quiere seguir siendo una experiencia para disfrutar en familia. Por eso, volverán a organizarse talleres infantiles pensados para que los más pequeños también tengan su espacio dentro de una jornada que une comercio, ocio y ciudad.

Propuestas florales

La cita volverá a ofrecer una imagen especialmente atractiva del centro urbano, reuniendo en un mismo espacio propuestas florales variadas y una puesta en escena cuidada que permitirá al público acercarse al trabajo de los profesionales del sector en un entorno abierto, amable y pensado para disfrutar sin prisas. La combinación de venta, exhibición y actividades complementarias refuerza el carácter singular de una iniciativa que, en su segunda edición, busca consolidarse como una de las citas destacadas de la primavera ovetense.

La concejala de Economía, Leticia González, ha señalado que "con esta nueva edición queremos seguir apoyando al sector floral, dar visibilidad al talento y la creatividad de sus profesionales y ofrecer a ovetenses y visitantes una propuesta atractiva para disfrutar de la ciudad en primavera".

Asimismo, González ha subrayado que "la nueva ubicación en la plaza de Longoria Carbajal aporta un marco renovado para una cita que ya forma parte de la primavera ovetense y que contribuye a dinamizar la actividad comercial y a llenar de vida el espacio público".

La edil ha añadido además que "queremos que ‘Oviedo en Flor’ vuelva a ser un plan para disfrutar la ciudad, descubrir el talento de nuestras floristerías y compartir en familia una jornada diferente en un entorno renovado y especialmente atractivo".

"Oviedo en Flor" aspira, una vez más, a convertir durante una jornada la plaza de Longoria Carbajal en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes de la floristería, en una propuesta que une comercio de proximidad, creatividad y disfrute del espacio público. La iniciativa se enmarca, además, en la apuesta municipal por seguir dando visibilidad a sectores tradicionales con capacidad para aportar valor, atractivo y dinamismo al tejido comercial ovetense.

El plazo para que las floristerías puedan sumarse a esta edición permanecerá abierto durante 10 días hábiles desde la publicación de las bases en la web municipal, desde el lunes 23 de marzo al martes 7 de abril. En caso de que las solicitudes superen las plazas disponibles, los puestos se adjudicarán mediante sorteo.