Las claves del plan de Oviedo para superar la segunda fase de la Capitalidad Cultural: la Feria de Muestras será clave
El Ayuntamiento potenciará residencias artísticas y acciones para involucrar a toda la sociedad
El calendario para la preparación de la segunda fase para que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura se llena de fechas. Cada uno de los nueve meses que quedan hasta saber qué ciudad ostentará la distinción internacional en 2031 será decisivo para ampliar la visibilidad del proyecto e involucrar al mayor número de asturianos. Ahora, los gestores del proyecto quieren implicar a toda la sociedad asturiana, tras haber conquistado al jurado europeo. Por eso, la Feria de Muestras de Asturias, durante la primera quincena de agosto, aparece señalada como una cita clave para convertirse en el gran escaparate popular de la candidatura ovetense. La ciudad logró en Madrid el paso a la segunda fase junto a Cáceres, Granada y Las Palmas, tras haber dejado en el camino a otras cinco aspirantes.
El equipo de gobierno de la capital asturiana, con Alfredo Canteli al frente, ya apostó por darle un enfoque cultural al stand de la Feria de Muestras en la pasada edición. El espacio se convirtió en un punto de encuentro de diferentes agentes explicando sus proyectos para Oviedo. Además, en el día de la capital asturiana se reunieron los representantes de las diferentes instituciones, con la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, al frente, para mostrar el apoyo a un proyecto que nace desde lo local y beneficiará a toda la región.
Este es uno de los asuntos que se trata en las constantes reuniones del equipo de la Capitalidad, liderado por Rodolfo Sánchez, que ya trabaja a contrarreloj en la elaboración del nuevo libro, que detallará la programación artística. Uno de los retos es la reorganización de las diferentes áreas con el objetivo de reforzar la participación ciudadana, el voluntariado y la proyección internacional, ya que la clave en estos nueve meses será lograr más vínculos con Europa para dar a conocer la cultura carbayona y atraer a artistas internacionales a Asturias. Para ello, se pondrán en marcha programas de residencias artísticas para favorecer el intercambio de expertos.
Otro de los objetivos es que el término «amabilidá» cale en la sociedad como una herramienta de reflexión y transformación, capaz de reconciliar generaciones, afrontar carencias y servir como respuesta a la crisis del proyecto europeo. La candidatura ovetense organizará diferentes acciones tras la Semana Santa, con encuentros y actividades con el sector cultural. Entre los planes está aumentar el número de miembros del consejo de capitalidad –actualmente veintiocho– y dar un papel clave a los 55 centros sociales repartidos por la ciudad. Estas instalaciones son un punto de encuentro intergeneracional y acogen numerosas actividades, por lo que se consideran un activo importante de cara al jurado. En este contexto, se impulsarán talleres centrados en la memoria.
Entre las fechas clave destacan el 9 de mayo, Día de Europa, y octubre, cuando se presentará ante el jurado el libro con todas las propuestas para 2031. El jurado de la Capitalidad Europea de la Cultura visitará Oviedo en noviembre para conocer su realidad cultural y, posteriormente, se celebrará una nueva entrevista con los responsables de la candidatura. La decisión final se conocerá en diciembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Se hunde el asfalto de un parque de Oviedo y se lleva por delante una barredora
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- Belén Esteban rompe su silencio y confirma su ruptura: 'Ahora solo estoy centrada en mí
- Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
- Isa P deja a todos mudos al hablar de cómo conoció al padre de Kiko Rivera y lo que le decía: 'Me pongo nerviosa solo de contarlo, pelos de punta
- Sibo no alcanza los objetivos para renovar con el Oviedo y quedará libre: este puede ser su nuevo destino
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico