La cofradía del Resucitado, la más joven de Oviedo, estrenará este año una marcha compuesta en exclusiva para la hermandad
La música es una obra del maestro Alejandro Calleja para la agrupación con sede en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga de Teatinos, que ya cuenta con 192 miembros
iene un nombre largo, pero un recorrido corto, porque es la cofradía más joven de Oviedo. La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, María Santísima de la Aurora y Virgen de Covadonga participó por primera vez en la Semana Santa de la ciudad hace dos años, pero su crecimiento es meteórico. La cofradía de la Resurrección –así se le conoce de forma abreviada– cuenta ya con 192 miembros e identidad propia, ya que el próximo domingo 5 de abril recorrerá las calles acompañada de una composición creada en exclusiva para la hermandad con sede en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga de Teatinos.
Se trata de la marcha del Resucitado, una obra compuesta por el maestro Alejandro Calleja, director de la Agrupación Musical San Salvador de Oviedo, la banda de la cofradía de los Estudiantes y miembro de la hermandad del Resucitado. «Además de ser muy bonita desde el punto de vista musical, es una marcha que representa perfectamente a nuestra cofradía y que transmite la victoria de Cristo sobre la muerte, es decir, la resurrección», explica Graciano Maujo, hermano mayor de la cofradía.
A pesar de su corto recorrido, la cofradía de la Resurrección sigue incorporando novedades. Su paso estará este año «más trabajado» con inciensarios y cambios en la imagen del Resucitado. «El año pasado también le incorporamos las potencias, que son tres rayos de luz dorados que se colocan sobre la cabeza de las imágenes de Cristo en Semana Santa, simbolizando su divinidad, omnipotencia y triunfo sobre la muerte», señala Maujo. La imaginera gaditana Ana Rey fue la encargada de colocarlas.
La procesión del Resucitado se celebrará el domingo 5 de abril justo después de la misa de las doce del mediodía en la Catedral, punto de partida de la comitiva. El paso, con un peso de 700 kilos, será transportado a costal por unos treinta miembros de la hermandad. Los cofrades, con su hábito blanco con ribetes azules y manto del mismo color, saldrán a la calle a cara descubierta. En la procesión participarán miembros del resto de cofradías de Oviedo con sus estandartes y nazarenos. «Entendemos que la procesión del Resucitado es la procesión de todo Oviedo», mantiene Maujo.
La noche antes de la procesión, sobre las once del 4 de abril, la imagen del Cristo Resucitado será trasladada desde la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga hasta la Catedral, donde permanecerá toda la noche hasta que dé comienzo la procesión que lo llevará de nuevo a su casa de Teatinos.
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