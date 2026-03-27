La III Semana de la Radio del IES Fleming de Oviedo se cierra con una tertulia sobre el periodismo local

La III Semana de la Radio del instituto Doctor Fleming se cerró este viernes con una reflexión sobre el periodismo local. Dentro del programa «La radio es mía», que se emitió desde el propio centro, se organizó una tertulia en la que participaron Álvaro Faes, jefe de sección de Oviedo de LA NUEVA ESPAÑA; Carlos Fueyo, coordinador de la Radio del Principado de Asturias (RPA); y Paz de Alvear, jefa de sección de Oviedo de El Comercio.

Los periodistas respondieron a las preguntas de los estudiantes, que plantearon cuestiones directas y nada fáciles de responder. Sobre la mesa estuvieron temas como la objetividad, la posible crisis de credibilidad de los medios o la importancia del periodismo local. «Es fundamental porque es el periodismo más pegado al terreno, el que cuenta lo que pasa al lado de tu casa y entre la gente que te importa», explicó Faes.

La tertulia formó parte de un programa dirigido por Inés Paz en el que también intervinieron otros invitados, entre ellos Carles Francino, presentador de «La Ventana» de la SER; la profesora universitaria Carmen Fernández y Noemí Pinilla, doctora en Física del Cosmos e investigadora.

Noticias relacionadas

A lo largo de la semana, el instituto se convirtió en un auténtico estudio de radio por el que pasaron distintos profesionales y voces conocidas, acercando el medio a los estudiantes desde dentro. La iniciativa volvió a apostar por el contacto directo entre alumnado y comunicadores, consolidándose como una cita que combina aprendizaje, participación y divulgación.