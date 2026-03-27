"Es importante que los dos grandes partidos se entiendan en las leyes meramente técnicas, que van en beneficio de los ciudadanos"

El profesor Ángel Rojo (Oviedo, 1947) atesora una amplia carrera en el mundo derecho, es miembro permanente de la sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, órgano encargado de asesorar en la elaboración de leyes y hace unas semanas se hacía efectivo su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y de la Legislación de España. Discípulo del gijonés Aurelio Menéndez, ministro en el gobierno de Adolfo Suárez en la Transición, asumió su cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que ahora es emérito. Se trata de uno de los mayores especialistas de España en derecho mercantil y de sociedades. Este viernes ha vuelto a su ciudad natal para pronunciar el discurso de clausura de un congreso organizado por el Colegio de Abogados de Oviedo sobre derecho mercantil y concursal.

-Ha trabajado en distintos del Derecho, pero ha dedicado una gran parte de su carrera profesional a la docencia. ¿A qué responde esa vocación?

-Me gusta presentarme primariamente como profesor porque la pasión de enseñar ha dominado mi vida. Quien sabe enseñar está condenado a enseñar, quien sabe transmitir ideas está destinado a transmitirlas. Para quien ama la enseñanza, el objeto es indiferente. Enseño derecho mercantil, por mi formación, pero explicaría cualquier materia que fuera y me sentiría igualmente feliz. Solo con la enseñanza me he sentido justificado.

-¿Cómo, cuándo nació esa pasión por la enseñanza?

-Descubrí mi vocación en Oviedo, cuando el maestro de primeras letras, don Ramón Ruiz, tuvo que ir al médico y me pidió que le sustituyera en clase. Allí fui y quedé impresionado con la experiencia. Me gusta enseñar, lo fundamental es enseñar

-¿Por qué optó desde sus inicios por el derecho mercantil?

-Me influyó mucho la figura del gijonés Aurelio Menéndez, con el que trabajé y colaboré más de cincuenta años, aunque no estuve nunca en su despacho. Pero fue mi maestro y la persona que me captó para el derecho mercantil cuando yo pensaba en dedicarme al derecho romano o civil.

-Como miembro de la Comisión General de Codificación usted fue impulsor en los años noventa de una jurisdicción especializada en el derecho mercantil. ¿Cómo valora la creación de los juzgados de esos juzgados, fue un acierto?

-Los juzgados de lo mercantil, con jueces especialistas en determinadas materias y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, singularmente las de Madrid y Barcelona, y mediante la posterior labor de la Sala Primera del Tribunal Supremo, han conseguido una mejora sustancial de la calidad de las resoluciones en asuntos de especial importancia para las empresas españolas.

-¿En cuáles?

-Por ejemplo, en el Derecho de sociedades, el Derecho de la competencia o el Derecho de la propiedad intelectual e industrial o, también, en asuntos de reconocida y temida dificultad como es el caso del concurso de acreedores. Hoy nadie pone en duda el acierto de la iniciativa de crear juzgados especializados en derecho mercantil.

-Es un estudioso de la calidad de las leyes. ¿Qué hace una ley sea buena o mala?

-Una ley para ser buena tiene que ser redactada por técnicos altamente especializados, que conozcan no solo lo que debe decir, sino los efectos colaterales que puede comportar. Una ley mala tiene un coste brutal para la sociedad. La derogada ley de arrendamientos urbanos de 1964 supuso una altísima litigiosidad, con el coste que ello conlleva en medios humanos y materiales y el empleo de la administración de Justicia. Un Estado moderno no puede permitirse tener malas leyes.

-¿Abundan las leyes malas en el ordenamiento jurídico español?

-Sí, especialmente en materia de derecho administrativo y penal. En cambio, las de derecho civil y mercantil están más cuidadas porque en la Comisión General de Codificación trabajamos mucho en esos campos. Pero casos como el del “sí es sí”, con las consecuencias que ha tenido la mala redacción de la norma penal, son sencillamente intolerables. Las inseguridades jurídicas tienen un coste muy alto. Los ciudadanos tienen derecho a que las leyes sean claras y fácilmente comprensibles. Hay cuestiones muy importantes que no se afrontan. El Gobierno actual tiene resistencia a llevar leyes estrictamente técnicas, que serían beneficiosas para la sociedad, porque no cuenta con mayoría parlamentaria sólida y es muy difícil convencerle de que lo haga.

-¿La polarización y la crispación política afectan entonces a la calidad de las leyes?

Sí, naturalmente que sí. Las leyes necesarias en las que no entra un diseño político diferente de la sociedad o del Estado no tendrían por qué tener problemas. He estado toda mi vida hablando con la oposición, cualquiera que fuera, de derecha o de izquierda, para explicarles la necesidad de una ley determinada o de otra. Es importante que los dos grandes partidos se entiendan en las leyes meramente técnicas que van en beneficio de los ciudadanos.

-¿Por ejemplo?

-Me preocupa mucho una situación que afecta, sobre todo, a las clases más populares. Cuando unos hijos aceptan una herencia, sin saberlo, al cabo de un tiempo pueden encontrarse con que su padre firmó un aval a favor de un amigo y de repente tienen que afrontar una importante deuda. La responsabilidad universal del heredero por las deudas del padre o de la madre hunde la vida de muchas personas jóvenes. En algunas regiones se ha modificado esa responsabilidad, de modo que solo responden por la cuantía de lo heredado, pero con el Derecho Común de Castilla o en Cataluña se responde ilimitadamente. Existe un anteproyecto de ley desde hace años, que el Gobierno no se decide a aprobar.

-¿A cuándo se remonta esa ley vigente sobre la responsabilidad ilimitada del heredero?

-Se contiene en el Código Civil de 1889 como un resto del derecho medieval que responsabiliza a la familia entera de lo que hace uno de sus miembros. Y todavía no hemos sido capaces de cambiar esa ley.

-¿Cuáles son los requisitos para hacer una buena ley?

-Una ley tiene que ser buena y pensada. Una ley es como una piedra que se tira en un estanque; no hay que pensar solo en que caiga en el estanque sino en las ondas, que pueden desbordar y mojar fuera. Además, la ley debe anticiparse y adaptarse a la evolución de la sociedad, una sociedad que cada vez camina más rápido. ¿Quién podría pensar hace unos años en los problemas jurídicos de los drones?

-¿La producción legislativa de las autonomías es un problema añadido?

-Para una empresa grande, pensar en tantas autonomías y en qué legislación es aplicable en cada sector concreto supone un problema. Si a esto le unimos que estamos en Europa con tantos estados con legislaciones distintas, la situación se complica. Es un problema serio. O Europa pisa el acelerador a fondo, o nos vamos al garete porque la calidad de la legislación europea ha bajado muchos grados

-Nació, se crio y estudió en la Facultad de Derecho de Oviedo. ¿Qué vinculación mantiene con su tierra natal?

Mi idea siempre fue venir a Oviedo. Si hubiera tenido cátedra habría quedado aquí, pero luego el destino me llevó a Salamanca, Alcalá de Henares y a Madrid y las circunstancias te obligan a renunciar a ello. Soy hijo único y mis padres ya murieron hace tiempo, no tengo casa en Oviedo. Me crié en la calle Cabo Noval, frente al Cine Principado. Siempre que vengo y paso delante, tengo una gran nostalgia de lo que viví entonces. No obstante sucede que el paisaje cambia y faltan las personas de entonces.

-¿Por último, qué consejo daría a un estudiante de Derecho?

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-Que estudien. Pero sobre todo que lean mucho de cualquier asunto. Que lean y que entiendan lo que lean. Eso es fundamental, sólo así se formarán ciudadanos críticos y con capacidad de hacer progresar la sociedad.