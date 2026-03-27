José Valdeón: "Aquellos bancos estilo Imperio deben volver al Bombé en vez de los adefesios actuales"

«La poda la odio, es algo que no debería hacerse a ningún árbol, salvo en situaciones concretas;tampoco entiendo esa obsesión por exterminar vegetación con la segadora; el diseño no tiene porque estar reñido con la sostenibilidad». El paisajista ovetense José Valdeón, hacedor de jardines que van desde Paradores Nacionales a casas privadas en la Costa del Sol, ejerció ayer de profeta en su tierra y, tras una presentación a cargo de do su amigo Francisco Díaz-Faes, directivo de Tribuna Ciudadana, se calzó las Wellington y piso profundo en terreno carbayón: «trabajar en mi ciudad me encanta;me costó años, pero más vale tarde que nunca», confesó. Dicho esto, Valdeón, que adora la disposición conceptual del jardín inglés (no en vano se formó en Gran Bretaña), elogió la riqueza botánica del Camnpo San Francisco, aunque señaló carencias en el mantenimiento y la planificación. Por ejemplo, defendió la recuperación de elementos históricos, como los bancos Imperio del Paseo del Bombé. Tampoco ahorró criticas a intervenciones como las de la Plaza de Porlier o la de Longoria Carvajal, donde, a su juicio, se sacrificó calidad paisajística en favor de usos efímeros.

Niemeyer y la ausencia de árboles en la Plaza de San Marcos

Especialmente contundente fue al referirse al tratamiento del arbolado en algunas zonas, que calificó de «monstruosidad», o al estado del monte Naranco , especialmente el entorno de los monumentos prerrománicos, con alusión a las franjas amarillas pintadas al lado de San Miguel de Lillo, y los accesos al Sagrado Corazón en la cima del monte, con caminos de hormigón roto y mobiliario manifiestamente mejorable. Valdeón destacó la diferencia abismal entre la tradición paisajística europea y la española y lamentó la falta de reconocimiento de su profesión en España: «Parece que somos colocadores de plantas, pero hacemos mucho más». La charla estuvo jalonada de referencias internacionales. Citó el modelo organizativo de Hyde Park, (Londres), inspirador de l Central Park neoyorkino. «Nada en estos lugares es casual: caminos, avenidas, masas de agua o perspectivas responden a un propósito». También evocó la veneciana Plaza de San Marcos, recordando la célebre reflexión de Oscar Niemeyer sobre la ausencia de árboles en ciertos espacios, al ser preguntado por la escasez de estos elementos en sus proyectos.