La promoción de 1966 del Alfonso II vuelve a reunirse en Oviedo

La promoción de 1966 del Instituto Alfonso II se reunió este viernes en el hotel Barceló, después de casi dos años sin coincidir, en una cita marcada por la buena sintonía que siempre ha caracterizado al grupo. Una veintena de antiguos alumnos disfrutaron de una espicha en el restaurante del alojamiento, en un ambiente distendido que sirvió para recordar anécdotas, ponerse al día y comprobar que, afortunadamente, no hubo muchas bajas desde la última quedada.

"Son días muy especiales para todos, siempre mantuvimos muy buena relación y poder seguir quedando a comer después de tantos años es todo un privilegio", destacó Willy Pola, uno de los encargados de la organización del reencuentro, subrayando el fuerte vínculo que aún mantiene unida a esta promoción más de medio siglo después de finalizar sus estudios.

Durante el encuentro también hubo tiempo para echar la vista atrás y recordar el alto nivel del claustro de profesores con los que convivieron en su etapa formativa, una reflexión que cobró especial significado en un año en el que se cumplen sesenta años de su graduación, una efeméride que, sin haber sido el motivo inicial de la cita, terminó muy presente en las conversaciones.

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Aunque tradicionalmente estos antiguos alumnos solían reunirse cada cinco años, en la actualidad han optado por acortar los plazos y verse cada dos, aprovechando las mayores facilidades para coordinar agendas y mantener el contacto. Un grupo que, además de su estrecha relación personal, reúne a destacadas figuras del ámbito empresarial, cultural y mediático, como el empresario Pedro Rodríguez Inciarte, Ramón Rodríguez, director del RIDEA, y el consejero de Prensa Ibérica, José Manuel Vaquero, entre otros.