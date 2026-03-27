El PSOE exige que el Consejo de Igualdad redacte el futuro plan para Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo presentó, este viernes, una proposición para que la elaboración del futuro Plan de Igualdad del municipio se lleve a cabo desde el consejo dedicado a esta materia. Los socialistas consideran que la intervención de este organismo garantiza la participación "real" y "efectiva" de las entidades sociales que representan a las mujeres y al feminismo.

"Un documento de la trascendencia del Plan de Igualdad no puede fraguarse en el marco de un acuerdo presupuestario entre dos formaciones políticas. Ese punto de partida es, desde nuestro punto de vista, un error. No estamos hablando solo de un documento técnico más, ni puede ser una cláusula añadida a un pacto político", señaló la edil socialista, Marisa Ponga.

La iniciativa socialista plantea que el desarrollo del plan se ajuste al Plan Estratégico de Participación Ciudadana Oviedo 2025-2028, aprobado por unanimidad en el Pleno, así como a los objetivos establecidos en el reglamento del propio Consejo de Igualdad. Además, subrayan que la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas exige "procesos abiertos, rigurosos y participativos".

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"La igualdad entre mujeres y hombres no es una concesión, ni un gesto, ni un elemento decorativo de la acción de gobierno. Es un principio democrático básico. Cuando se diluye en la lógica del reparto y del equilibrio político, pierde su capacidad transformadora y se convierte en mera gestión administrativa sin ambición", concluyó Ponga.