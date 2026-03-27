Ultrasonidos y láser para el cuidado de la piel y los tejidos en torno al ojo: algunos de los tratamientos que ofrece el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega

El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega ofrece en el área de Oculoplastia distintos tratamientos orientados al cuidado de la piel y de los tejidos en torno al ojo. Entre ellos, se encuentran tecnologías no invasivas como Ultherapy, basado en ultrasonidos focalizados, y Fraxel, un láser fraccionado ampliamente utilizado en dermatología estética para mejorar la calidad de la piel.

Estos procedimientos forman parte de un enfoque médico que busca acompañar los cambios naturales asociados al paso del tiempo mediante técnicas que actúan a distintos niveles de los tejidos.

Ultherapy es un sistema que utiliza ultrasonidos focalizados para actuar en planos profundos de los tejidos blandos. Su objetivo es estimular procesos biológicos propios del tejido, especialmente la producción de colágeno. De esta forma, contribuye a mantener la calidad y firmeza de los tejidos a lo largo del tiempo.

Dr. Carlos Fernández-Vega González, especialista en oculoplastia / Alfonso Suarez

Este tipo de tratamiento se emplea con frecuencia en pacientes que buscan un abordaje conservador del envejecimiento facial o como complemento a otros procedimientos médicos o quirúrgicos.

La importancia de la oculoplastia en la estética facial

La oculoplastia es una subespecialidad de la oftalmología centrada en el estudio y tratamiento de las estructuras que rodean el ojo, como los párpados, la órbita o el sistema lagrimal. Sin embargo, el conocimiento detallado de la anatomía facial que poseen estos especialistas permite abordar también otros aspectos relacionados con el envejecimiento del rostro.

Ultherapy contribuye a mantener la calidad y firmeza de los tejidos a lo largo del tiempo

“El área periocular y la parte superior de la cara constituyen una unidad anatómica compleja, donde interactúan piel, músculo, grasa y ligamentos con funciones muy específicas”, explica el Dr. Carlos Fernández-Vega, especialista en Oculoplastia en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. “Por eso, cualquier tratamiento en esta región debe realizarse teniendo en cuenta no solo la estética, sino también la función y la salud ocular”.

La demanda de tratamientos para mejorar el aspecto de la piel o prevenir ciertos signos del envejecimiento ha aumentado en los últimos años. En este contexto, las tecnologías no invasivas permiten ofrecer opciones complementarias a los procedimientos quirúrgicos tradicionales.

Tratamientos que actúan a diferentes niveles

Cada tecnología actúa sobre un plano diferente del tejido y persigue objetivos distintos.

Ultherapy actúa en capas profundas de los tejidos mediante ultrasonidos focalizados. Su papel se orienta principalmente a estimular la producción de colágeno en planos profundos y favorecer el mantenimiento de la firmeza de los tejidos con el paso del tiempo. Se trata de un enfoque de carácter preventivo que acompaña el proceso natural de envejecimiento sin producir cambios inmediatos en la apariencia del rostro, como sí ocurre con la cirugía.

Fraxel puede mejorar las manchas cutáneas, los poros dilatados o pequeñas arrugas, entre otros

Por otro lado, el láser Fraxel actúa en capas más superficiales de la piel mediante un sistema de microcolumnas de energía que estimulan la regeneración cutánea. Este tipo de láser puede mejorar diferentes aspectos relacionados con la calidad de la piel, como manchas cutáneas, textura irregular, poros dilatados, pequeñas arrugas superficiales o pérdida de luminosidad de la piel. En muchos casos, los resultados se observan de forma progresiva tras varias sesiones, ya que la piel va renovándose gradualmente.

“Mientras que algunos tratamientos actúan más profundamente estimulando los tejidos, otros como el láser fraccionado trabajan a nivel cutáneo y pueden producir cambios más perceptibles en la calidad de la piel”, señala el Dr. Fernández-Vega.

Evaluación médica individualizada

Antes de indicar cualquier procedimiento estético en el rostro, los especialistas realizan una valoración médica individualizada. Esta evaluación incluye el análisis de la piel, la función de los párpados, la superficie ocular y la anatomía facial del paciente.

Este enfoque permite determinar qué tipo de tratamiento puede ser más adecuado en cada caso y descartar posibles problemas médicos que puedan influir en la salud ocular o en el resultado del procedimiento. La oculoplastia moderna integra así criterios funcionales, médicos y estéticos, con el objetivo de ofrecer tratamientos seguros, personalizados y adaptados a las necesidades de cada paciente.