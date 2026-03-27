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Yago Mahúgo convence en Oviedo con su interpretación de Couperin

El clavecinista madrileño exhibe su talento en el segundo concierto del ciclo dedicado a la música de los siglos XVII y XVIII

El clavecinista Yago Mahúgo, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El clavecinista Yago Mahúgo, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. / Luisma Murias

Jonathan Mallada Álvarez

Jonathan Mallada Álvarez

Oviedo

La XIII edición del ciclo Primavera Barroca, organizado por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, celebró anoche la segunda velada de la temporada con el recital protagonizado por el clavecinista Yago Mahúgo.

El artista madrileño ofreció, ante una sala de cámara prácticamente llena, un programa monográfico dedicado a la figura de François Couperin mediante piezas contenidas en algunos de sus tratados, como "Pièces de clavecin" o "L’Art de toucher le clavecin". Mahúgo convenció a los asistentes gracias a su dominio del repertorio, enfrentando con garantías los pasajes de mayor exigencia técnica y velocidad y exhibiendo las posibilidades tímbricas de su clave que, durante hora y media, hizo las delicias de los melómanos ovetenses.

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