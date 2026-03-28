El alcalde de Oviedo carga contra Barbón por la "vergüenza" que supone "el abandono" del viejo HUCA: "Se le acabó su etapa política"

Alfredo Canteli no le echó precisamente flores este sábado a Adrián Barbón durante la inauguración del II Foro y Exposición de la Camelia Ciudad de Oviedo. El acalde del municipio cargó duramente contra el presidente del Principado por la situación en la que se encuentra el antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que en su opinión es "una auténtica vergüenza", y le pide a Barbón que asuma sus responsabilidades políticas por la mala gestión de la parcela del viejo complejo sanitario. "Se le acabó su etapa política", defiende Canteli haciendo referencia al presidente regional.

Alfredo Canteli denunció la falta de avances en la reconversión de los terrenos y volvió a poner en duda los plazos que se marca el Gobierno regional para que la transformación integral de los terrenos sea una realidad con la apertura del nuevo campus universitario. “Para las elecciones del 2031 no hay nada hecho”, lamenta el alcalde, advirtiendo de que esta situación “hace mucho daño a Oviedo”.

Canteli califica de “negligencia total” la gestión de la seguridad en el antiguo HUCA. “Alguien tendría que explicar cuánto dinero se ha gastado en seguridad para que esté todo desarmado", dice el regidor. "Esos terrenos tienen valor y el presidente también tiene que tenerlo para dejarlos como están", recalca el alcalde.

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El alcalde de Oviedo insiste en que el deterioro de los edificios "es lamentable" y critica. la falta de control institucional. “Oviedo está triste y disgustado con el comportamiento del presidente del Gobierno”, señala. Además, Canteli extendió sus reproches a la Universidad de Oviedo, vinculada al futuro del recinto. “La Universidad hace lo que le da la gana porque el presidente que paga lo permite”, dijo, defendiendo que "una mayor firmeza" permitiría avanzar con más rapidez en el desarrollo del campus.