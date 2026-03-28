La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura tendrá dos coordirectoras artísticas: estos son sus perfiles

La candidatura de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 afronta la segunda fase del proceso de selección con cambios en su estructura. Tras conocerse el paso a la final de la capital asturiana junto a Cáceres, Granada y Las Palmas, el grupo liderado por Rodolfo Sánchez ha intensificado en las últimas semanas las reuniones internas para reforzar sus estructuras de organización y funcionamiento de cara a la final por título.

Fruto de ese rediseño, el director acaba de anunciar que Paula Mota, que ya estaba ligada al proyecto como asesora internacional y que anteriormente fue la coordinadora que logró el título del que la ciudad de Évora disfrutará en 2027, y Zoe López, que hasta ahora se había desempeñado como coordinadora territorial de la candidatura, serán las coodirectoras artísticas del proyecto. Diversos compromisos profesionales obligan a la actual directora artística, Natalia Álvarez Simó, a limitar su presencia en el equipo, aunque seguirá vinculada al proyecto.

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El equipo de Oviedo 2031 está pendiente ahora de los correspondientes trámites administrativos para la incorporación de Paula Mota García y cerrar, así, esa nueva codirección artística para los ocho meses que la candidatura tiene ahora por delante en la carrera por el título.