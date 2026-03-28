Cultura que se comparte y se vive

La cultura late por todo el concejo de Oviedo, y lo hace especialmente de la mano de iniciativas como -Cultura Off, que activa espacios, genera encuentro y fomenta una participación más directa y diversa. La cultura deja así de ser algo que se contempla para convertirse en algo que se comparte y se vive con intensidad. Oviedo se convierte en un gran escenario repleto de sorpresas listo para ser disfrutado por personas de todas las edades y sensibilidades culturales. A continuación se detallan las actividades que se desarrollarán en los próximos meses.

OFF DANZA

–"Pequeños pasos, grandes sueños". Impartido por Begoña Mier y Patricia García. Son sesiones de introducción a la danza para niños de 5 a 10 años. La próxima tendrá lugar el 18 de abril en el Salón de Té del Teatro Campoamor a las 12:30 horas con aforo para 25 personas.

–"Mover, ver y entender El lago de los cisnes e #Incubatio de la CND".Impartidos por Yolanda Vázquez. Son sesiones de taller para jóvenes y adultos. La siguiente será el 23 de abril en el Salón de Té del Teatro Campoamor a las 19:30 horas, con aforo para 30 personas.

–"Danza en Las Caldas con Alba Medina". Se trata de una sesión de exhibición de danza en la calle el miércoles 19 de abril protagonizada por la bailarina Alba Medina. Se realizará en la calle, delante del centro social, a las 13:00 horas.

–"Danza abierta con Tono Ferriol". Clase abierta en la Plaza de Longoria Carbajal para bailarines y alumnos de Oviedo y del resto de Asturias. Se habilitarán vallas que harán el cometido de barras de ballet. La cita es el domingo 26 de abril a las 12:00 horas

–"La Pasión" según Félix Grande. Tendrá lugar el miércoles 1 de abril a las 19:30 horas en el teatro Campoamor. El precio de las localidades va de 25 a 40 euros.

OFF TEATRO

–Clowntigo en el HUCA. Se realizarán varias sesiones de clown para niños hospitalizados en el HUCA a cargo de la compañía Clowntigo. Se realizarán en las plantas de pediatría y oncología, así como en el hospital de día. Serán el martes, 5 de mayo a las 11:30 horas y seguirán el viernes 22 de mayo a las 17:30 horas y viernes 5 de junio a las 17:30 horas y 18:30 horas.

–El Teatro en tu centro. Teatro de pequeño formato que llega a cinco centros sociales a través de las cinco compañías de Oviedo: El Desván de los Deseos, Ambigú Media Broadcast, Sotano B, Lady Cabal y Teatro Casona en colaboración concejalía la concejalía de Centros Sociales. Estas actividades tendrán lugar en el otoño de 2026, en fechas aún no definidas.

OFF CONCIERTOS

–La música en tu centro. Los músicos acuden a los centros sociales de Oviedo para compartir sus experiencias con el público.

–UBUNTU: Esta actividad para colegios de Oviedo se realizará en el Auditorio Príncipe Felipe (Sala Principal), el miércoles, 10 de junio.

–"Historias de la historia musical de Oviedo". Encuentro con el maestro Víctor Pablo Pérez. Tendrá lugar en el auditorio Príncipe Felipe (Sala de Cámara), el viernes, 15 de mayo a las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Víctor Pablo Pérez es una de las personas más importantes en la historia musical de Oviedo en los últimos 40 años.

OFF ZARZUELA

–"Un ‘cortao’ en el Cielo", de Enrique Viana. Ironía, parodia, sarcasmo, despropósito y músicas de nuestro género frívolo, cuplés y canciones. Teatro Filarmónica, viernes 10 de abril a las 19:30 horas Precio localidades: 10 y 8 euros.

–Zarzuela en el concejo. El Teatro de Pumarín "José Antonio Lobato", acoge una sesión el 18 de abril a las 19:30 horas y el Centro Social "El Cortijo", de La Corredoria, hará lo propio el 25 de abril a las 19:30 horas. La representación llegará al Teatro Casino de Trubia el 30 de mayo a las 19:30 horas. Los conciertos son a cargo de la Capilla Poilifónica Ciudad de Oviedo. La entrada es libre hasta completar aforo.

–Zarzuela en el territorio. La actividad se realiza en colaboración con la Universidad de Oviedo y tiene como objetivo un acercamiento a la lírica a grupos de personas de fuera del concejo.

–ZarzuelizaTé. Encuentros líricos en el Salón de Té del teatro Campoamor, con el pianista Marcos Suárez y Alejandro G. Vilalibre como presentador. Los siguientes títulos serán: "La verbena de La Paloma", domingo 10 de mayo a las 19 horas y "Maharajá", el miércoles 17 de junio a las 19:30 horas. Precio 6 euros.

–Talleres infantiles . Una verbena de colores con música, movimiento y expresión plástica. Suponen un acercamiento cultural a la zarzuela, con "La verbena de La Paloma", para público a partir de 5 años. Imparte Pintar-pintar. Salón de Té del Teatro Campoamor, el sábado 16 de mayo. Habrá dos sesiones (12:30 horas y 16:30 horas). La entrada es libre con aforo para 30 niños.