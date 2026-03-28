Luminosa Lola Herrera

Disfrutar de una inmensa Lola Herrera en escena es un privilegio al que el público ovetense no quiso renunciar y abarrotó el Campoamor, refrendando con inumerables aplausos y puesto en pie el buen hacer de la gran dama del teatro. Estamos ante una figura emblemática no sólo como actriz, sino también como persona, por un devenir biográfico que representa muy bien la historia más reciente de nuestro país, encarnando la lucha de una mujer en un matrimonio fracasado y que quedó inmortalizada en el documental «Función de noche» de Josefina Molina en 1981, que refleja con crudeza el maltrato psicológico de una pareja mientras representaba el monólogo «Cinco horas con Mario».

Por todo ello, la veterana actriz es considerada como alguien de la familia a quien hemos visto sufrir dentro y fuera de los escenarios. «Camino a la Meca», la obra del sudafricano Athol Fugard, le viene como anillo al dedo, porque vuelve a identificarse con su biografía y le permite encarnar con maestría y sabiduría a esta mujer ya anciana, pero vigorosa y enérgica, tierna y lúcida, que quiere seguir siendo la dueña de su destino, peleando por su independencia, aunque sus facultades físicas empiecen a verse mermadas. La obra, escrita en 1984 y ambientada una década antes, refleja conflictos que a priori pudieran parecer ya superados, como el apartheid y el racismo que vivía la Sudáfrica de la época o la opresión de una comunidad puritana sobre los personajes excéntricos que tratan de vivir fuera del rebaño, pero por desgracia los últimos acontecimientos y emanaciones de las redes sociales, nos confirman que siguen de plena actualidad.

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La escenografía concebida por Alessio Meloni recrea una casa muy étnica, llena de esculturas y velas, como el hogar caótico y acogedor de la singular artista Helen Martins. Claudio Tolcachir opta por una puesta en escena contenida, donde sabe que su gran baza es la interpretación realista y conmovedora de estos tres grandes actores. Natalia Dicenta es Elsa Barlow, profesora de inglés, amiga y confidente de la artista, que será el apoyo indispensable en la batalla final por la autonomía. Natalia está soberbia como esta mujer reivindicativa e inconformista, que sufre una soledad no deseada de la que parece arrepentirse y donde sólo me choca un ligero acento argentino en algunos parlamentos. Carlos Olalla, el auténtico antagonista, cumple con creces su cometido encarnando a este lobo con piel de cordero, el pastor Marius, representante de una sociedad controladora y asfixiante con una falsa moral proteccionista, que no tolera la disidencia. No obstante, el personaje no termina de ser un malvado maniqueo y nos hace dudar de si realmente está enamorado de la protagonista, lo cual es mérito de una interpretación y dirección muy acertadas, que no juzgan a sus personajes. Lola Herrera despliega toda su vulnerabilidad para conmovernos con el testimonio de esta artista que luchó por encontrar la luz, y ahora quiere elegir su propio camino a la oscuridad definitiva, con la Meca como utopía exótica y espiritual, muy propia del Romanticismo. Un trabajo impecable que encandiló a un auditorio ya entregado de antemano.